Värdet på stulna tröjan: 4,5 miljoner kr

Foto: Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Polis inkopplad efter Super Bowl-stölden

Tom Bradys matchtröja från Super Bowl blev stulen i New Englands omklädningsrum.

Nu rapporteras värdet på tröjan: 4,5 miljoner kronor.

– Men tröjan kan inte bli såld nu med all publicitet kring den, säger auktionsexperten Ken Goldin enligt New York Post.

New England Patriots vann ”tidernas Super Bowl”.

En mäktig vändning – från underläge 28–3 till seger 34–28 – gav quarterbacken Tom Brady sin femte Super Bowl-ring .

Däremot blev 39-åringen bestulen på sin matchtröja i omklädningsrummet efteråt.

– Den var exakt där. Jag vet exakt var jag la den. Det här är inte bra, den låg där och nu har jag inte kvar den. Det är verkligen inte okej.

– Den finns nog ute på eBay snart skulle jag tro, sa Brady efteråt.

Värdet på tröjan: 4,5 miljoner

Och nu rullar tröjstölden vidare.

Enligt New York Post har New England Patriots polisanmält stölden och kopplat in Texaspolisen för att hitta tjuven och tröjan.

– Tom Bradys tröja har ett gigantiskt historiskt värde och kallas redan för ”den mest värdefulla NFL-tröjan någonsin”. Den skulle gått till Hall of Fame en dag, och det är viktigt att historien inte slutar i att tröjan blev stulen i Texas, säger polischefen Dan Patrick i ett uttalande.

Samtidigt rapporteras tjuven ha gjort ett miljonklipp.

Värdet på den stulna – och smått ikoniska – Bradytröjan beräknas ligga upp mot 4,5 miljoner svenska kronor.

– Jag skulle säga att den är värd någonstans över 300 000 dolllar, kanske upp mot en halv miljon dollar. Men det är baserat på att den inte är stulen och fri från besvär, lögner eller andra krav. Tröjan kan inte bli såld nu med all publicitet kring den. Det finns ingen som inte vet att den är stulen, säger auktionsexperten Ken Goldin.