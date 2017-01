Pingisherrarna klara för lag-EM

Foto: Bildbyrån

Sverige är klart för lag-EM i Luxemburg till hösten efter vinst i den sista gruppspelsmatchen mot Slovakien med 3–1.

– Egentligen bäddade vi för detta redan i första mötet mot Slovakien när vi vann med 3–0, konstaterade Sveriges förbundskapten Ulf Carlsson.

Man kunde se att de svenska spelarna var lite ringrostiga och hade inte kommit in i rätt tävlingstempo efter nyår. SOC-finalisten Mattias Karlsson inledde med att förlora mot Lubomir Pistej i tre raka vilket skapade viss spänning. För Sverige räckte det med vinst i en singel för att säkra EM-biljetten. Den ordnade Jon Persson och när Pär Gerell gjorde ställningen till 2–1 för Sverige var det inget snack.

Mest nöjd var Ulf Carlsson med Falkenbergs Alexander Franzén som fick ersätta Mattias Karlsson. Alexander spelade mycket inspirerat inför sin hemmapublik.

– Jag var inte beredd på att få spela men det var en väldigt speciell känsla här hemma. Har varit lite krasslig och detta var första matchen efter nyår, sade en mycket nöjd Alexander Franzén.

Gruppsegern innebär att man nu kan koncentrera sig på övriga viktiga tävlingar och släppa fokus på EM.

– Nu kan vi lägga fokus på alla andra tävlingar. Schemat är tufft redan som det är och nu slapp vi ett ovisst playoff, sade Ulf Carlsson.

Playoff för pingisdamerna

Sveriges pingisdamer tog inte vara på sin chans att kvala in till EM. Efter förlust mot Ungern med 1–3 blir det playoff senare i vår.

– Tycker vi gör en hyfsad match ändå. Tyvärr kommer vi in lite fel och redan efter första matchen var gruppsegern borta, sade Sveriges damkapten Peter Sartz.

Matilda Ekholm är inte helt på topp och förlorade mot sin dubbelpartner Georgina Pota, som hon gick till final med i Öppna ungerska mästerskapen i helgen.

Li Fen utjämnade till 1–1 men sedan var det stopp. Visserligen hade Linda Bergström 2–0 i set och flera lägen i de övriga seten utan att kunna sätta dit sista poängen mot Szandra Pergel.

I och med att Sverige inte kunde ta hem gruppen lät man unga Christina Källberg hoppa in i den sista matchen. Hon svarade för en riktigt bra insats, men räckte inte helt mot Georgina Pota.

Sverige behöver ta en singelmatch i sista gruppspelsmatchen mot Belgien och efter det väntar play-off i april mot någon annan grupptvåa.

– Svårt att säga något om det men målet är förstås att kvala in till EM för att kunna slåss om medaljerna, sade Peter Sartz.