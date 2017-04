Lindholm hjälte med sent avgörande

Det gick inte lika lätt som senast. Men mötet med Österrike slutade ändå på samma sätt – med svensk seger.

Pär Lindholm satte avgörande 4–3-målet med 49 sekunder kvar av tredje perioden, och såg därmed till att Tre Kronors segerrad under aprilsamlingen nu är uppe i tre raka matcher; 4–0 mot Ungern och 6–2 samt 4–3 mot Österrike.

Det var dock hemmalaget som inledde starkast i Wien och redan efter 4.09 minuter hade Erik Kirchschläger satt 1–0-målet i powerplay.

Tre Kronor kvitterade genom André Petersson och Dennis Everberg och Richard Gynge såg till förbundskapten Rikard Grönborg & Co hade 3–1 till sista perioden.

Men det skulle visa sig vara en skör ledning.

Österrike ångade på och efter 16.37 reducerade Brian Lebler och kort därefter kvitterade Alexander Rauchenwald.

Sedan klev Pär Lindholm in – och avgjorde.

Ishockey-VM avgörs den 5–21 maj i Tyskland och Frankrike.