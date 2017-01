Mästaren överraskade - vann med nya bilen

Båda svenskarna nöjda efter årets VM-premiär

Efter fyra VM-titlar stod han plötsligt utan bil.

Då bytte Sebastien Ogier till Ford - och redan i VM-premiären kom den första segern.

Fransmannen har dominerat rally-VM tillsammans med Volkswagen de fyra senaste säsongerna, men när den tyska tillverkaren lämnade mästerskapet i november bytte han till privatteamet M-Sport och han var väldigt osäker inför premiären. M-Sport hade inte vunnit någon VM-deltävling sedan 2012 - men Ogier imponerade redan i debuten. Han vann det tuffa VM-rallyt i Monte Carlo. – Jag hade hoppats att vi skulle vinna med teamet en dag, men att vi skulle göra det redan i vår första gemensamma tävling trodde jag aldrig, säger Sébastoen Ogier till motorsportmagazin.

– Detta är helt otroligt.

Toyotas fina comeback

Belgaren Thierry Neuville hade ledningen fram till den sista specialsträckan under lördagen, då han körde av och skadade hjulupphängningen. När han försvann gick Ogier upp i ledningen och vann rallyt för fjärde gången i rad.

Bakom honom körde Jari-Matti Latvala in som tvåa, därmed tog finländaren en pallplats i Toyotas första VM-lopp på 17 år.

– Det är helt makalöst, säger finländaren.

– Ett stort tack till teamet som har gjort ett enastående jobb. Det förtjänar verkligen detta.

Bergkvists bästa

I WRC2 körde Emil Bergkvist och Joakim Sjöberg upp sig efter en tung första dag då växellådan gick sönder. De körde fokuserat och slutade på plats sex, vilket är deras bästa VM-resultat någonsin.

– Det var väldigt tufft att ta sig i mål idag! Vi startade sista sträckan utan bromsar, och sen låste de sig under sträckan. Men vi är i äntligen mål, säger Joakim Sjöberg.

– Känslan nu är så himla bra, den går inte att beskriva. Tävlingen har varit så extremt tuff. Det har vart otroligt långa sträckor, långa dagar och mycket slit för att ta sig hit. Vi är nöjda med vår placering. Jag tror inte vi anade inte hur tufft det här rallyt skulle bli.

Tidemand snabb

Även Pontus Tidemand och Jonas Andersson, som inte var nominerade för VM-poäng, körde bra. De låg på andra plats efter torsdagens mörkerkörning och sedan fortsatte de att köra stabilt ända till dess att de drabbades av två punkteringar vilket gjorde att de tappade två minuter under lördagen. De avslutade gårdagen med en sträckseger och körde upp sig till plats fyra, en placering de även höll in i mål.

– Jag är nöjd med premiären. Det har varit utmanande och tufft, precis som det ska vara, och jag har lärt mig mycket om skiftande väder, grepp och däckval, säger Pontus Tidemand som slutade elva totalt.

– Inför sista sträckan började det snöa och vi hade inte optimala däck så vi nådde inte tredjeplatsen men i mål kom vi. Att genomföra hela tävlingen var syftet och placering blir mindre väsentligt när vi inte kör för VM-poäng även om man alltid siktar in sig på pallen.

Nästa VM-deltävling är Rally Sweden som avgörs mellan 9 och 12 februari.