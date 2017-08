EM-guld till Fredricson

GÖTEBORG. Han höll för trycket.

Peder Fredricson rev ett hinder i finalrundan, men höll undan och är europamästare.

– Ah, wow! Det känns ju… helt otroligt, säger han.

Foto: BILDBYRÅN OCH TT Fredricson och All In.

Det luktade guld redan inför dagens avslutande två rundor. Peder Fredricson hade ridit tre felfria rundor under veckan, och fortsatte med ytterligare en under den första finalrundan, trots att All In touchade två av hindren.

– Han är lite trött, det kan förklara varför han klonkar i. Han har inte samma höjd i hoppet som tidigare, det gäller att nyttja den energi som är kvar nu, sa Peder Fredricsons bror Jens till Sportbladet mellan rundorna.

Efter en timmes paus, med vatten och energifoder för All In och vila och energisamlande för Fredricson gick han ut och red ytterligare en runda i absolut toppklass.

Den andra rundan var kortare, 350 meter, och hade bara tio hinder i stället för tolv som i den första. Den var något enklare, fram till trippelkombinationen på slutet. Irländaren Cian O’Connor låg tvåa inför finalrundan, men rev ett hinder och ramlade ner på bronsplatsen. Peder Fredricson kunde därför kosta på sig att riva ett hinder, och ändå vinna. Det blev också en rivning, i just trippelkombinationen, men trots att han också fick ett ytterligare fel i tidstillägg vann han och är ny europamästare, 0,52 före tvåan Harrie Smolders från Nederländerna.

– Underbart, det har varit en tävlingsstämning hela veckan, en runda till, en runda till. jag har inte kunnat släppa ut känslorna. Sen, när den sista är över, då är det en väldig lättnad, säger han till SVT.

Han kom till Göteborg som silvermedaljör i OS i fjol, och det satte extra press på honom.

– Jag visste att det skulle vara mycket press, och jag var väl förberedd på det. Jag ville försöka göra det här till min tävling och jag är så glad att jag lyckades göra det. Att få ha en häst som All In är helt fantastiskt.

