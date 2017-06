Felix Rosenqvist tog första segern i Formula E

Felix Rosenqvist tog första segern i Formula E Foto: MAURIZIO GAMBARINI / dpa

Han väntade på att få chansen. Han tog den och körde in sin första seger.

Felix Rosenqvist vann i Berlin.

– Det är helt grymt, jublar svensken.

Felix Rosenqvist kör i Formula E Foto: Mattias Persson

Under flera år har Felix Rosenqvist varit en av Sveriges bästa racerförare och höstas tog han steget till det som han själv och många andra kallar för framtidens racing - Formula E.

Det världsomspännande mästerskapet för elbilar avgörs enbart i stora metropoler och idag tog svensken sin första seger.

Från startruta tre vann han dagens deltävling på den gamla flygplatsen Tempelhof i Berlin.

– Det känns helt grymt. Under hela dagen har allt gått som på räls, redan på den första träningen kände jag att vi har chansen den här helgen, säger Felix Rosenqvist.

– Banan såg bra ut och när vi körde i simulatorn kändes det som om den skulle passa oss. Även om jag gjorde ett litet misstag i kvalet och fick starta från ruta tre i stället för från pole position så kändes det bra. Nu var det naturligtvis väldigt roligt att få gå fråm tredje plats i starten till att vinna racet.

Felix Rosenqvist tog första segern i Formula E

Svensken avancerade förbi världmsästaren i WTCC, Jose-Maria Lopez, redan i starten och jagade därefter den förre F1-föraren Lucas di Grassi.

– Lopez gjorde en dålig start och jag tog mig förbi honom men Lucas var lite mer aggressiv i början och han använde mycket energi. Jag tänkte att om jag ska kunna ta mig förbi honom så måste jag satsa i slutet av den första stinten, säger Felix Rosenqvist.

Svensken följde sin plan. I Formula E byter förarna bil istället för däck och Rosenqvist attackerade strax innan depåstoppet.

– Sedan hörde jag att min ingenjör sa att jag tog in på honom och han tappade väldigt mycket under de tre sista varven före bytet och då förstod jag att han låg tajt på energin. Jag kände att ag behövde ta chansen i kurva ett och det var verklien grymt att komma om där också. Efter depåstoppet var det bara att njuta hela vägen in i mål, säger Felix Rosenqvist.

– Detta är min största seger efter den i F3-loppet i Macau.

Ny tävling i morgon

Lucas di Grassi slutade tvåa i Berlins ePrix och Rosenqvists teamkollega, Nick Heidfeld, trea. Den regerande mästaren Sebastien Buemi var bara femma i Berlin, men behåller övertaget i mästerskapet. Formula E kör ytterligare en deltävling, på samma bana, i morgon, söndag.