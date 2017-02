"Det är ändå ett mästerskap..."

Tre ryska åkare ville dela U23-VM-guldet, så de stannade före mållinjen och korsade den tillsammans.

Den svenske tränaren Fredrik Uusitalo uppskattade inte tilltaget.

– Man vill att det ska vara full gas hela vägen in, säger han.

Anna Dyvik och Maja Dahlqvist såg till att U23-VM blev en framgångsrik historia för de svenska damerna. Herrarna hade haft det tyngre och som bäst nått en åttondeplats inför den avgörande skiathlonen.

Inte heller där hade Axel Ekström (plats 13), Björn Sandström (18) och Viktor Thorn (24 efter ett tidigt fall) något med medaljerna att göra. I stället ryckte sig ryssarna Alexander Bolsjunov, Alexej Tjervotkin och Denis Spitsov loss från klungan och gled komfortabelt mot mål.

I mål sida vid sida

Den ryska trion tog hand om alla medaljer tidigare under veckan, när 15 kilometer klassiskt stod på schemat. Den här gången ville de vara oskiljaktiga.

I backen ner mot stadion höll de i varandras stavar. Sida vid sida vinkade de åt publiken och bromsade gemensamt före mållinjen. I samförstånd klev de i mål och kramades.

Trots att de till synes kom lika finns bara en guldmedalj, så juryn synade videoupptagningar av målgången och kom fram till att Bolsjunov vann, Tjervotkin kom tvåa och Spitsov trea.

”Det är ändå ett mästerskap”

En bit därifrån såg det svenska utvecklingslagets tränare Fredrik Uusitalo vad som pågick. Han uppskattar den ryska lagandan och var mer förvånad än irriterad. Men tränaren tycker inte att beteendet rimmar med tävlingsandan i ett U23-VM – fick han välja skulle ryssarna ha mätt krafterna och spurtat om segern i stället.

– Det är lite speciellt. Man vill att det ska vara full gas hela vägen in. Det är ändå ett mästerskap, så det är kanske vad man hade önskat. Men it is what it is, säger han.