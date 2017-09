Stallchefen tvekar om Ericssons framtid i F1

Foto: Jad Sherif Stallchefen tvekar om Ericssons framtid i F1

Vad händer med Marcus Ericsson 2018?

Hans plats i F1 är allt annat än given.

– Det vore fel att bygga upp ett team kring en förare bara för att han har en bra relation med ägaren, säger Saubers Frédéric Vasseur.

Foto: Jean-Francois Galeron

Efter fyra säsonger i F1, tre av dem hos Sauber, jagar Marcus Ericsson inte bara poäng i Malaysia den kommande helgen. Han jagar också en förarplats till 2018 - men det finns inte speciellt många kvar.

Han har själv berättat för Sportbladet att han pratar med Williams, där finns det fortfarande en förarplats ledig, och med sitt nuvarande team Sauber om en gemensam framtid.

Men trots att han har goda kontakter med ägarna är hans plats i det schweiziska teamet allt annat än säker. Stallchefen tvekar om Ericssons framtid i F1.

– Vi måste vara rättvisa mot Marcus också, att bygga upp Sauber igen går inte på en natt. Det behöver tålamod, säger teamchefen Frédéric Vasseur i en intervju med tyska auto, motor und sport.

– En förare ser sällan saker med någon längre framförhållning, de vill se resultaten i nästa lopp. Inte nästa år och om han vill sitta i en bil som kan köra in på prispallen så kommer har att ha ett problem hos Sauber.

Stallchefen tvekar om Ericssons framtid i F1

Vasseur jobbar för att utöka teamet med ungefär 100 personer under det kommande året. Man har en modern fabrik i Schweiz och kommer att köra motorn från Ferrari nästa år - men till skillnad från i år får man då det senaste materialet från Ferrari. Både när det gäller motor och växellåda.

Det sägs också att Ferrari gärna vill placera en av sina juniorförare hos Sauber nästa år, Antonio Giovanazzi fick ersatte Pascal Wehrlein under början av säsongen och Charles Leclerc får chansen under en fredagsträning vid fyra av sex tävlingshelger i höst. Redan på fredag ersätter han Marcus Ericsson under det första träningspasset.

– Vi kommer att föra öppna samtal med ägarna och diskutera vad som är bäst för Marcus och för stallet.

Minst fyra förare slåss om två platser

Fransmannen tog över som teamchef i somras och han påpekar att förrutom Ericsson och de två juniorförarna från Ferrari har även Pascal Wehrlein chansen att få en förarplats 2018. Tysken sponsras av Mercedes, har kört in samtliga poäng för Sauber i år, har en titel i DTM och han har arbetat tillsammans med Vasseur tidigare under sin karriär.

– Självklart har han en chans, jag har pratat med honom och Pascal vet vilken situation teamet befinner sig i. Jag vet precis vad han är kapabel till, vi jobbade i hop redan i DTM, säger Vasseur.

– Jag förstår att han inte är helt nöjd med situationen, men han måste göra sitt jobb och visa att han förtjänar en plats. Han har gjort ett mycket bra jobb under väldigt svåra förhållanden. Vi har haft stora tekniska problem med hans bil och han har inte påverkats av det utan jobbat vidare med teamet och koncentrerat sig på sitt jobb. Det värderar jag högt. När du ska bygga upp ett nytt team behöver du inte bara snabba förare utan också sådana som vill jobba med teamet och hitta rätt riktning. Förarna måste förstå att det är en stor uppgift för ett team att växa från 350 till 450 personer. De måste acceptera att det kräver ett stort tålamod.

✓För dagliga uppdateringar inför helgens F1-lopp i Malaysia - läs F1-bloggen.