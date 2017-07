”Det är helt sjukt – fattar ingenting...”

Emma Henrikson. Foto: Göran Söderqvist / TT NYHETSBYR ÅN

Två svenska doldisar gör debut – i US Open.

Det är knappt att Emma Henrikson, 24, och Elin Arvidsson, 24, själva begriper vad som händer.

– Det här är helt sjukt, säger Arvidsson i en intervju med TT.

Elin Arvidsson. Foto: Göran Söderqvist / TT NYHETSBYR ÅN

Det är den mest penningstinna turneringen på damsidan – prispotten består av totalt 42 miljoner kronor – och det kryllar av världsstjärnor på Trump National Golf Club i New Jersey, där årets US Open spelas.

Och så finns det två (!) svenska doldisar som gör debut.

Emma Henrikson, 24, från Ljunghusen i Skåne avslutade sin collegeutbildning så sent som för ett år sedan och nu är hon alltså klar för spel i US Open, efter att i maj månad ha vunnit ett särspel i en kvalturnering i Scottsdale, Arizona.

”Kändes overkligt”

Till vardags spelar Henrikson på Symetra-touren (en ”undertour” till LPGA ) men nu kliver hon alltså in på den största scenen som finns.

– Först var det: Oj! Shit! Jag ska spela US Open! Det kändes väldigt overkligt så det tog lite tid att smälta. Men sedan när jag väl börjat inse det så känns det som att jag mer och mer trivs med tanken och att jag känner att jag platsar där. Nu är det mer en vanlig tävling, fast en större. Och det är skönt att jag haft en tid att smälta det så att det inte blir något halleluja moment, säger hon i en intervju med Golfing.se .

”Så jäkla kul”

Den andra svenska debutanten heter Elin Arvidsson, är också 24 år gammal och var nästan i chocktillstånd när hon tidigare i veckan gick sitt första träningsvarv på banan, som ägs av amerikanska presidenten Donald Trump.

– Banan är så fin, alltså verkligen så fin. Det känns så jäkla kul, säger hon till TT.

Arvidsson, som är från Falkenberg, kvalade in till US Open via en kvaltävling i Chicago och har fortfarande svårt att begripa vad som händer.

– Man blir så bortskämd alltså. Alla spelare får varsin Lexus att köra runt i, och sen när jag kom fram hit till banan så kom någon och öppnade dörren och tog ut mina klubbor och jag bara tänkte ”men jag kan ju lyfta”. Det är helt sjuk, jag fattar ingenting, säger Arvidsson till TT.

▪▪▪

Hon slår ut i tredje boll, tillsammans med amerikanska duon Brooke Seay (amatör) och Angel Yin, klockan 12.56, svensk tid.

Emma Henrikson slår ut klockan 20.20 och går tillsammans med belgiskan Laura Gonzalez Escallon och amerikanska amatören Natalie Srinivasan.

Desto mer kända svenskar som deltar är Madelene Sagström, 24, Caroline Hedwall, 28, Pernilla Lindberg, 30, och – så klart – 16:e rankade stjärnan Anna Nordqvist , 30.