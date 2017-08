Northug spurtade hem 20 000 – men saknade Halfvarsson

Foto: TV4 SPORT

TROLLHÄTTAN. En bruten stav förstörde Petter Northugs segerchanser i Trollhättan.

Norrmannen stal ändå showen genom att spurta hem 20 000 kronor – men saknade Calle Halfvarsson

– Nu fick jag ingen fajt, säger han till Sportbladet.

Calle Halfvarsson blev tvungen att tacka nej till rullskidsloppet, alliansloppet, över 48 kilometer i Trollhättan under lördagen.

I svenskens frånvaro riktades många av blickarna på Petter Northug.

Och Norrmannen hamnade som vanligt i händelsernas centrum.

Under de 48 kilometerna fanns det tre spurtpris att lägga vantarna på.

Northug var först fram till alla tre – kammade hem en prissumma på totalt 20 000 kronor – och passade samtidigt på att håna sina motståndare, med applåder, vid var och ett av alla spurtsegrar.

Hånade svensken

En som fick smaka på norrmannens arrogans var IFK Mora-åkaren Victor Gustafsson, som i en av spurterna gick en hård duell mot Northug.

Svensken fick ge sig med minsta möjliga marginal och efteråt förklarade Northug varför han applåderade.

– Ja, det var oskickliga, sa stjärnan till Sportbladet innan han beklagade sig över Calle Halfvarssons frånvaro.

– Det var synd. Jag får säkert möjlighet att möta honom till vintern.

Hade du besegrat Calle på den här långa sträckan i dag?

– Jag tror det hade blivit tufft. Det hade blivit en tuffare fajt om spurtpriset om Calle varit med. Nu fick jag ingen fajt. Det var några som provade men de var inga spurtare.

Men utöver spurtsegrarna hade Northug inte mycket att glädja sig över.

Norrmannen var förvisso med långt in i loppet, men efter två stavbrott sista biten in mot målet tappade han allt och rullade in som 25:a i mål.

– Det var ett fint lopp, jag var pigg idag. Helst ville jag ha segern så klart, men staven bröts två gånger sista kilometern så då blir det svårt.

Vad hände?

– Nej, det va tajt och man kör in i varandra.

Hade du varit på pallen om inte staven gått sönder?

– Ja.

Vann gjorde istället norrmannen Andreas Nygaard före Karl-Johan Westberg.

På damsidan blev det dubbelt svenskt med Maja Dahlqvist före Maria Nordström. Bronset knep tjeckiskan Katerina Smutna.