Tidemand kan säkra VM-titeln: ’Full fokus’

Foto: ROBIN SÖRENSEN / BILDBYRÅN

Han har vunnit fyra av fem tävlingar.

Vinner han i Tyskland på söndag kan VM-titeln vara hans.

– Jag gillar utmaningar och det här är höstens svåraste tävlingar, men också en av de häftigaste, säger Pontus Tidemand.

Den svenske rallyföraren har ett fantastiskt resultat under sina fem inledande VM-deltävlingar i WRC2 . Han har vunnit fyra lopp och slutat tvåa i det femte. I kväll startar Tysklands VM-rally och svensken är mycket nära sitt mål.

En VM-titel.

– Man är förstås med­veten om vilken möjlighet vi har här, men det är inget jag vill eller kommer att ­tänka på, säger han.

– Vi ser på den här tävlingen på samma sätt som vi ser på alla tävlingar och när vi står på startlinjen är vi som vanligt redo att göra vårt yttersta för seger, oavsett vad som står på spel. Det gäller att ha full fokus på vår uppgift och lyckas vi med det utan oförutsedda problem, ja då håller vi ­konkurrenterna borta.

Finländare utmanar

Under VM-säsongen i WRC2 räknas förarens ­resultat i sju VM-deltävlingar, Tidemand och kartläsare Jonas Andersson ­inleder sin sjätte med den första specialsträckan som körs i mitt inne i Saarbrücken i kväll. Under morgon­dagen väntar tre varv på en ny ­specialsträcka, samt de trånga och vindlande vägarna genom vindistrikten i Moseldalen. På lördagen dras sedan tempot upp på sträckor i militärområdet Baumholder med den fruktade sträckan Panzerplatte innan det blir ett helt nytt program på gränsen till Frankrike och Luxemburg under söndagen.

– Det gäller att vara kvick i omställningen mellan de olika vägtyperna och vara beredd på att vädret snabbt skiftar, vilket påverkar greppet, säger Pontus Tidemand .

Han säkrar VM-titeln om han är sämst fyra på söndag – förutsatt att segraren inte heter Teemu Suninen. Finländaren är 64 poäng efter svensken, har fyra deltävlingar kvar att köra och är den enda som kan utmana

i kampen om titeln.