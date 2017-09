F1-comeback för Nico Rosberg

Foto: Hassan Ammar / TT / NTB Scanpix Rosberg efter titeln 2016.

Marcus Ericsson drömmer om en förarplats hos Williams.

Det gör Robert Kubica också – därför återvänder Nico Rosberg till F1-cirkusen.

– Han och Lewis Hamilton är de två snabbaste förarna jag har tävlat emot, säger den regerande världsmästaren Rosberg.

Rosberg lämnade F1 efter VM-titeln för ett år sedan, men redan nu gör han comeback. Som manager åt Robert Kubica .

Polacken som anses vara en av de mest talangfulla förarna någonsin skapade rubriker när han tog BMW-Saubers första seger i Kanada 2008, han gjorde 76 F1-starter och ansågs vara en av de snabbaste och mest orädda förarna i startfältet.

– När alla satt i samma bilar var han alltid den snabbaste, han slog den generationen som vinner lopp i dag, har den dubble världmsästaren Fernando Alonso sagt.

– Jag tycker att han är bäst av alla.

Robert Kubica vill tillbaka

Men tre år efter segern i Montreal var Kubicas F1-karriär över.

Under försäsongen 2011 kraschade han under en rallytävling och ett räcke borrade sig in i bilen. Kubica skadade den högra sidan av kroppen svårt och ett år efter olyckan bröt han sitt skadade ben igen när han halkade på en isfläck. Det var många som frågade sig om han över huvudtaget skulle kunna komma tillbaka till motorsporten - men han tog sig till WRC och i somras testade han för F1. Först i en äldre bil från Renault och sedan imponerade ha också under det officiella testet i Ungern.

Nu jobbar han för en comeback.

Foto: Frank Augstein / TT / NTB Scanpix Rosberg.

Tillsammans med Nico Rosberg som själv kört tio år i F1 för Williams och Mercedes.

– Det är fantastiskt att jag kan jobba med Nico. Vi har känt varandra i en evighet, sedan vi båda körde go-kart. Han ger ett stortmervärde när jag nu kämpar för en F1-comeback, citeras Kubica av motorsporttotal.

F1-comeback för Nico Rosberg

Kubica hoppas på en plats intill Nico Hülkenberg hos Renault, men det stallet är även intresserat av Carlos Sainz. Den andra lediga förarplatsen finns hos Williams, där Felipe Massa funderar på att återigen avsluta sin karriär.

– Det känns väldigt spännande att kunna följa Robert på hans resa tillbaka till F1. Jag ser verkligen fram emot det, twittrar Rosberg som också gör comeback i F1, även om han nu ska vara manager.

Det klassiska teamet har 18-årige Lance Stroll som förare till 2018, men huvudsponsorn Martini vill att den andra föraren ska vara över 25 år. Där skulle Kubica, som är 32 år passa in, men det är en förarplats som också Marcus Ericsson hoppas på.

– Vi pratar med Sauber, Williams och Force India, sa Ericsson till Sportbladet redan i augusti.

