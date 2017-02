Ilskan efter norska petningen: Ofattbart besviken

Norge har gjort klart med sitt herrlag till skiathlon-distansen i VM.

Petter Northug petas precis som Niklas Dyrhaug, till förmån för Finn Hågen Krogh.

– Jag är ofattbart besviken, säger Dyrhaug till TV2.

Det norska skidlandslaget har sin sista stora pressträff inför VM i Lahtis.

Där passade landslagschef Vidar Löfshus på att presentera vilka fyra herrar som ska åka 30 km skiathlon i VM. Petter Northug fick, som väntat, ingen plats i laget. Mer oväntat var att Niklas Dyrhaug också petades till förmån för spurtkanonen Finn Hågen Krogh – tvärtemot stjärnan Martin Johnsrund Sundbys uttryckliga önskan.

Dyrhaug var förbannad efter beskedet.

”Sjukt orättvist”

– Jag är ofattbart besviken. Jag känner absolut att jag borde ha varit en av de fyra som ska åka tremilen efter det jag har gjort den senaste tiden, säger hon och fortsätter:

– Jag fick signaler efter Tour de Ski om att tremilen i Falun och på NM skulle bli viktiga och jag blev femma i Falun och tog silver på NM där alla de bästa ställde upp. Det känns sjukt orättvist att sitta här och vara reserv. Det var en tung dag i går när jag fick veta på det, säger Dyrhaug.

Finn Hågen Krogh har varit stark under säsongen men just i Skiathlon har han haft det tufft med kämpiga klassiska lopp. Dock var han tvåa i just Lahtis förra säsongen.

”En guldkandidat”

Vidar Löfshus motiverar valet så här:

– Både Niklas och Simen Hegstad Krüger är överkvalificerade för att åka i alla andra lag. Det kunde gått åt båda hållen, men vi har en stark tro på Finn och hans kapacitet och spurtegenskaper. Han är en guldkandidat, säger Löfshus som också kommenterade Sundbys önskan om att ha med Dyrhaug på laget:

– Det är inte Martin som bestämmer, det gör vi i lagledningen.

De övriga tre åkarna är Martin Johnsrud Sundby, Sjur Röthe och Didrik Tönseth.