Superritt av Peder Fredricson i EM

Sverige är i allra högsta grad kvar i medaljfajten – tack vare Douglas Lindelöws suveräna felfria ritt på Zacramento.

Sedan tog Peder Fredricson ledningen efter ännu en felfri hoppning vid EM i Göteborg.

– Allting stämde bra i dag, det är skönt att vara igång, säger Fredricson till SVT.

För von Eckermann var prestationen med Mary Lou i tidshoppningen en svår personlig motgång. Ett rejält dopp i vattenhindret och en vägran i dubbelkombinationen och han satte som förste svenske ryttare laget i en svår sits.

När tiden 94,07 senare i dag räknas om till antal fel kommer von Eckermann att vara långt efter de främsta och han lär få svårt att nå den individuella finalen.

Nu ser det ut att ordna sig ändå – för laget.

Malin Baryard Johnsson följde upp med en fullt acceptabel prestation. Sedan stod Douglas Lindelöw för en felfri ritt och Sveriges sista kort Peder Fredricson visade också han på att EM-formen är god.

På OS-silverhästen All In red ekipaget in felfritt på 75,70 sekunder och gick upp i ledningen.

– Allting stämde bra i dag, det är skönt att vara igång. Men det är början på en lång vecka, det gäller att hålla inne på energin. Jag är nöjd nu en stund, men det får man inte vara för länge, det är farligt, säger Peder Fredricson till SVT.

Foto: Pontus Lundahl/TT / TT NYHETSBYRÅN Fredricson.

Lindelöw imponerade också.

– Jag är väldigt nöjd, jag red enligt plan. Det är extra skönt när hästen känns bra också. Hästen var fantastisk och det är skönt att komma i gång, säger Douglas Lindelöw.

"Vi håller på med djur"

Dagens tidshoppning ingår även i det individuella kvalet och Henrik von Eckermann var djupt besviken efter sitt misslyckande. 36-åringen har sin framgångsrikaste säsong bakom sig med stoet Mary Lou och pekades i förhandssnacket ut som en klar medaljkandidat i den individuella tävlingen.

– Det är så här det är. Vi håller på med djur, inte maskiner. Hon har ofta respekt för vatten, men har hoppat det bra under hela säsongen. Jag vet inte varför hon höll emot så länge. Hon svarade inte när jag ville att hon skulle svara, säger von Eckermann.

Det skulle bli än värre. Inför det första hindret i dubbelkombinationen tvärvägrade Mary Lou och ytterligare dyrbara sekunder försvann.

– Man tappar harmonin i ridningen efter det som hände i vattenhindret. Jag red så fort jag kunde efter de tappade fyra sekunderna och jag hade henne inte riktigt klar inför kombinationen.

Malin Baryard Johnsson såg länge ut att gå mot en felfri hoppning på Cue Channa. Men på det näst sista hindret kom en rivning och klockan stannade på 85,80 sekunder.

Visuell svårighet

– Jag är nöjd, faktiskt. Rundan gick helt efter plan, jag red efter plan men tyvärr faller näst sista hindret. Jag tror att det är en visuell svårighet på det hindret. Många har problem där. Jag vet inte vad det är som stör hästarna, om det är solen, skärmar eller något annat, säger Baryard Johnsson.

Efter von Eckermanns missar var pressen extra hård på henne.

– Man visste ju att det inte fanns utrymme för någon mer större miss av oss. Samtidigt är man mitt uppe i sitt. Det var tråkigt för Henrik, men det här får vi andra rädda.

Hittills har det fungerat.

Närmast bakom följer tyske Marcus Ehning med tiden 76,88 och Luciana Diniz, Portugal, med 77,04.

