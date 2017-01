Skidtalangen: ”Några tuffa månader”

Ebba Andersson, 19, är redo för junior-VM efter tunga perioden

Efter succén på junior-VM i fjol väntade en stor utmaning för Ebba Andersson.

Den lovande skidåkaren tvingades genomgå två knäoperationer.

Nu är 19-åringen igenom den svåra tiden och ser fram emot veckans mästerskap i USA.

– Det var några tuffa månader, men det känns som att jag har blivit fysiskt och mentalt starkare, säger hon till Sportbladet.

Ebba Andersson är rask.

Det har räckt till en sjätteplats på 3 000 meter i junior-EM i friidrott.

Det har också varit tillräckligt för två medaljer på JVM i skidor – 10 km fri stil och stafett.

Utvecklingen har gått framåt för den unga junioren, men vägen har varit krokig.

Efter framgångarna på JVM i fjol tvingades Ebba Andersson att operera ena knät då knäskålen hoppade ur led.

– Jag gjorde en operation i mitten av mars. Under läkningsprocessen bildades extra ärrvävnad i ledkapsel i knät vilket hindrade mig från att få upp rörligheten. Så man fick gå in igen och rensa upp i knät, berättar Ebba Andersson.

Hur upplevde du rehabiliteringsperioden?

– Det har varit väldigt annorlunda och betydligt tuffare än om jag bara hade genomfört normal träning och inte haft den här perioden. Det var några tuffa månader. Men jag har fått otroligt mycket hjälp och stöd av de runt om mig. Det har varit lättare när man haft det, säger hon.

Ebba Andersson har haft tålamod under skadefrånvaron.

Och nu är hon redo igen. I dag inleds junior VM i USA, utanför Salt Lake City där OS avgjordes 2002. Redan tre och en halv vecka före VM i Lahtis kan Sverige få skidyra.

När Sportbladet nådde Ebba Andersson tidigare i veckan var hon kvar i en anpassningsfas. Mycket snö och krävande förhållanden skulle hanteras.

Hon vet inte hur kroppen kommer att reagera när det blir dags att ta i, mästerskapet avgörs på hög höjd.

– Det är första gången som det är tävlingar på hög höjd, bara det är spännande, säger hon.

Lättare för skejt

JVM inleds i dag och Ebba Andersson ser fram loppen i veckan, men kanske främst mot fem km skejt.

– Det är en väldigt rolig distans, kul att den är med nu på JVM, säger hon.

Är det din bästa chans?

– Det vet jag inte. Skiathlon tycker jag är väldigt kul. Men det känns som att båda distanserna passar mig bra.

Skejt eller klassiskt helst?

– Jag har alltid haft lite lättare för skejtåkningen, men samtidigt åkt bra i klassisk åkning. Det handlar mer om dagsform och om banorna.

Som yngre har Ebba Andersson från Sollefteå hållit igång även med friidrott, men den har hon släppt nu för att förverkliga flickdrömmen.

– Jag har alltid haft skidåkningen som nummer ett, men när det har fungerat och passat att springa tävlingar har jag gjort det.

Vill gå samma väg som stjärnorna

Före jul tävlade Ebba Andersson i Skandinaviska cupen i Lillehammer. Hon kom på pallen, tätt bakom Charlotte Kalla. Landslagsprofilen är en förebild för Ebba Andersson och Charlotte Kalla har senaste veckan ännu en gång lyft Ebba Andersson som en potentiell stafettåkare även i senior-VM.

– Just nu har jag inte en tanke på det. Det är de här tävlingarna som jag har i sikte. Det här är mitt stora mål under hela säsongen. Det andra har jag inget att säga om just nu, påpekar Ebba Andersson som berättar om inspirationen.

– Förebilder är de som är i världseliten, som Charlotte och Stina (Nilsson). Det är de som är däruppe, i toppen som man ser upp till. Det har gått en liknande väg som jag själv. Det är kul att se att det går att bli så bra....