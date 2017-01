Så ska Stina Nilsson besegra backen

FAKTA

Plats: Val di Fiemme, Italien

Längd: 3650 meter

Klättring: 420 meter (från 860 till 1280 höjdmeter)

Brantaste stigning: 28 procent, i det som kallas "The Deer's den", vilken kommer efter runt 2600 meter.

Så påverkas åkarna, enligt läkaren Per "Pliggen" Andersson:

1. Efter ett par hundra meter börjar hjärtat pumpa runt 20-25 liter blod per minut. För att göra sig av med mjölksyra ventilerar åkarna 150 liter luft per minut.

2. Kroppen behöver glukogen, alltså socker i musklerna, vilket de fyllde på främst under lördagskvällen med energikakor och dylikt.

3. Kroppen kommer säga till att den vill stanna på alla sätt den kan. PH-värdet i blodet sjunker, vilket brukar ge illamående. Det är inte ovanligt att man kräks under ett lopp, säger läkaren.

4. Kroppen gör ont, framför allt i benen. Börjar mjölksyra samlas har de ett par minuter på sig innan de går in i väggen.

5. En bit in i stigningen pumpar hjärtat runt uppåt 35 liter blod per minut medan åkaren ventilerar uppåt 200 liter luft per minut.

6. I mål är det ofta klokt att röra på sig, men nervsystemet skickar signaler som det normalt inte gör. Det leder till kramper.

7. Sammantaget kallar läkaren klättringen för "fysiologins ytterkant, det mest extrema man kan utsätta sig för som människa".