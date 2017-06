Brækhus stora fruktan: ”Kan inte vara galen”

Utmanaren: ”Ska jaga henne i ringen”

Cecilia Brækhus i matchen mot Klara Svensson. Foto: Braastad, Audun / NTB SCANPIX TT NYHETSBYR N

Hon var sjuk inför mötet med Klara Svensson, 29.

Nu har Cecilia Brækhus, 35, gjort allt för att undvika en repris.

– Men man kan ju inte vara helt galen och låsa in sig på ett rum, säger boxningsstjärnan till VG inför fredagens superfajt.

I morgon (fredag) är det dags för superfajten som femfaldiga världsmästarinnan Cecilia Brækhus har beskrivit som ”den största kvinnliga boxningsmatchen i historien”.

Det handlar förstås om Brækhus mot argentinskan Erica Farias, 32, på norskans hemmaplan i Bergen – där Brækhus sätter samtliga fem mästarbälten på spel.

35-åringen har fortfarande inte förlorat en proffsmatch och tog sin 30:e raka seger när hon slog svenska Klara Svensson i februari – trots att Brækhus var sjuk en period innan matchen.

”Inte skakat hand”

Nu har den norska boxningsstjärnan gjort allt för att kurera sig.

– Man kan ju inte vara helt galen, låsa in sig på ett rum och inte ha kontakt med omvärlden. Men vi åkte till Spanien för att dra nytta av klimatet där, och jag har varit noga med att inte skaka hand, att använda handsprit och att hålla ett rimligt avstånd till stora folkmängder, säger Brækhus till norska VG.

Storstjärnan har, enligt VG, själv antytt att hon använde 60–70 procent av sin maxkapacitet mot Klara Svensson.

LÄS OCKSÅ Alfelt: Svensson kommer få fler stormatcher

”Ska jaga henne i ringen”

VG: Så den här gången är det en 100-procentig Brækhus som äntrar ringen?

– Ja, den här gången är det så. Det var så viktigt att hitta tillbaka till glädjen i boxningen igen. Jag längtar oerhört efter att få klättra in i ringen, säger Braekhus, som var tvungen att väga under 66,7 kilo under invägningen på torsdagskvällen.

– På fredag är jag 100 procent. Då ska det smälla.

Erica Farias lyser även hon av självförtroende.

– Jag är här för att vinna. Och jag kommer göra det. Jag ska jaga henne runt i ringen tills hon inte vet vad som föregår, säger argentinskan, som är ett halvt huvud kortare än sin motståndare, till Dagbladet.

– Det är mycket svårare att möta en kortare boxare. Det ska ni få se i morgon, ler Farias.

✓ VM-galan sänds på Viaplay från 20.00. (Brækhus väntas gå upp omkring 23.00).