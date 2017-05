”Tanken på en bild skrämde livet ur mig”

Berättar om kroppshetsen: Kallades knubbig





Tyskan Pamela Dutkiewicz tog sig till semifinal i OS i Rio de Janeiro.

Men nu berättar häcklöperskan om hur kroppshetsen inom friidrotten förstört henne.

”Jag kunde stå på startlinjen och tänka: Vilken bild kommer vara i tidningen i morgon?”, skriver hon i sin blogg.

Pamela Dutkiewicz, 25, är ett bekant namn inom friidrottsvärlden.

Tyskan tog sig till semifinal i damernas 100 meter häck i OS i Rio de Janeiro, men missade där finalen med knapp marginal. I vintras tog hon brons på 60 meter häck vid inomhus-EM i Belgrad.

Nu berättar dock häcklöperskan om en parallell kamp vid sidan av friidrotten.

Den mot sin egen kropp.

”Tänkte på bilden i tidningen”

I ett blogginlägg hos friidrottsmagasinet Spikes berättar Dutkiewicz hur kroppshetsen på många sätt förstört hennes karriär.

”Tanken på att en bild av mig skulle dyka upp i tidningen kunde skrämma livet ur mig. Det var allt jag klarade av att tänka på under tävlingsdagarna. Jag kunde stå på startlinjen och tänka: Vilken bild kommer vara i tidningen i morgon? Jag kunde bekymra mig för vilka delar av kroppen som var synliga och det tog allt fokus. Det var det enda jag tänkte på, både på fritiden och under träning samt under tävling när tanken inte alls borde vara där” , skriver häcklöperskan.

Kallades knubbig av tränaren

25-åringen berättar specifikt om hur hennes tidigare tränare vid ett tillfälle kallade henne för ”knubbig”.

Ett citat som följt henne sedan dess.

”Genom att lyssna på alla omkring mig så har källan till alla mina problem varit min vikt. ’Det är klart att du inte springer snabbare än så – du är för tung’, var standardsvaret. En gång fick jag höra att en i ledarstaben kallade mig den knubbiga. Det smärtade extremt och är fortfarande ingraverat i mitt huvud i dag. Och jag vet flera unga tjejer som upplevt liknande problem” , skriver Dutkiewicz.