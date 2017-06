Stenson: Om du missar är du halvrökt

Erin Hills kan bli den längsta majorbanan någonsin, dessutom med en omdiskuterat tjock ruff.

Golfstjärnorna kommer att sättas på svåra prov i US Open.

– Om du missar är du halvrökt på rätt många ställen, säger Henrik Stenson.

Det är första gången som Erin Hills utanför Milwaukee, Wisconsin, är värd för US Open och banan är omdiskuterad redan innan tävlingen har börjat.

Kevin Na har till exempel lagt ut en film på Instagram där han dömer ut den knähöga ruffen på banan som "nästan ospelbar". Amerikanen släpper ner en boll i ruffen, försöker förgäves slå ut bollen en gång innan den vid andra försöket bara försvinner i den supertäta växtligheten.

De svenska spelarna har också fått bekanta sig med US Open-banans svårigheter under inspelsdagarna inför årets andra major.

– Ruffen är extremt hög och tjock längst ned i botten, jag vet inte ens om man vare sig kan hitta bollen eller komma därifrån. Så det gäller att hålla sig på det kortklippta den här veckan, säger Henrik Stenson till SVT.

"Aldrig sett sådan ruff"

Årets hittills formstarkaste svensk, Alex Norén, gör sin femte start i US Open och håller med om att ruffen är någonting utöver det vanliga.

– Jag har nog aldrig sett sådan här ruff på varje hål, det får en att verkligen tänka till, säger världsåttan till SVT.

US Open brukar av tradition spelas på tuffa och krävande banor och den här veckan är det inte bara ruffen som ställer till problem. Erin Hills kan, beroende på var alla tees placeras, bli den längsta majorbanan i historien med drygt 7 000 meter.

På presskonferensen predikade Henrik Stenson tålamod som ett vinnande koncept.

– Det spelar ingen roll hur enkelt ett hål kan verka, så kommer stressfria par alltid vara en bra score i US Open. Och tålamod är viktigt. Man måste ta smällarna, säger världssexan.

Fyra som bäst

Stensons bästa insats i US Open är en delad fjärdeplats, på Pinehurst 2014.

– Golf i US Open har alltid varit lite tuffare än i British Open och de andra majortävlingarna. Augusta har sina utmaningar och i British Open är det vädret. I US Open spelar man oftast på banor som har gjorts knepiga ända till gränsen, ibland är det över gränsen och ibland under.

– Så det är definitivt en tröttande vecka. Men allt är värt det om man står där med bucklan på söndag.