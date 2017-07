Johan Steene, 41, sprang 26 mil oavbrutet

Foto: PRIVAT

Johan Steene, 41, sprang drygt 26 mil oavbrutet i ett helt dygn.

Det gav honom ett VM-silver i ultralöpning.

– Jag rör mig som en 95-årig farbror. Man känner sig jättesvag nu efteråt, säger han.

Johan Steene, 41, har hållit på med ultralöpning i ett par år nu och började med sporten för att testa sina gränser.

I helgen befann han sig i Belfast, Nordirland, på VM tillsammans med cirka 200 andra löpare.

Johan Steene sprang 266,515 kilometer på 24 timmar och var i slutändan bara en kilometer bakom japanske världsmästaren Yoshihiko Ishikawa. Båda sprang över 161 varv på den 1 652 meter långa banan.

Det är ungefär sex marathon på ett dygn.

Pendlar till jobbet

– Jag gick på en ganska jämn fart och satsade att hålla 5,20–5,30 minuter per kilometer och under hela dygnet sprang jag på 5,24 minuter per kilometer. Så ett gott betyg på det upplägget, säger Johan.

Men att springa så långt kostar på kroppen.

– Jag är väldigt urlakad och svag, man tömmer alla reserver. Jag rör mig som en 95-årig farbror. Man känner sig jättesvag nu efteråt. Det är jobbigt att gå i trappor och svårt att sätta på sig strumpor. Men det går om på några dagar.

– Det är jättebra att ha en kropp som är van att tävla mycket och som tål att alltid vara belastad. Jag pendlar till jobbet med löpningen, en mil enkel väg, så då får jag två mil gratis träning fram och tillbaka från jobbet varje dag, säger han.

VM-silvret i Belfast var 41-åringens största merit inom ultralöpningen och hans sjätte 24-timmarslopp i livet.

– Man vill inte göra så många 24-timmars lopp i karriären, men det är lite fräsigt.