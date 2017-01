De petas från VM-truppen

Stefan Lövgren råkade avslöja valet i mejl





Imorgon kväll spelar Sverige VM-premiär mot Bahrain.

I kväll petade förbundskapten Kristján Andrésson två spelare ur truppen: Emil Frend Öfors och Andreas Cederholm.

Detta råkade Svenska handbollslaget AB:s vd Stefan Lövgren avslöja i ett mejl till sponsorerna – som också skickades till media.

Den stora frågan inför Sveriges VM-premiär mot Bahrain i morgon har varit vem eller vilka som inte skulle skrivas in i truppen på torsdagskvällen.

Sverige har åkt till Paris med 17 spelare men bara 16 spelare får ingå i truppen. Dessutom kan man välja att bara skriva in 15 spelare för att kunna plocka in en spelare utan behöva utnyttja ett av de två tillåtna bytena under turneringen.

Förbundskaptenen Kristján Andrésson har varit som en mussla och velat hålla det hemligt in i det sista, tills man var tvungna att skriva in truppen klockan 19 i kväll.

Lövgren avslöjade petningarna

Men redan klockan 18.30 råkade Stefan Lövgren , vd i Svenska handbollslandslagets AB, avslöja Andréssons val.

I ett mejl till bolagets sponsorer, som inte brukar skickas till media, skriver nämligen Lövgren:

Sverige åker ner med 17 spelare, varav 15 kommer att skrivas in under kvällen. Det mediala intresset för vilka 15 det blir har varit stort och de kommer snart att få reda på det. I vanlig ordning får ni beskedet före alla andra. Emil Frend Öfors och Andreas Cederholm kommer inte att skrivas in i truppen från början.

Men av någon anledning skickades mejlet också till de svenska reportrarna på plats på VM.

Tollbring och Lagergren ensamma

Detta betyder att Jerry Tollbring blir ensam vänstersexa i truppen, vilket inte var oväntat.

Då Andrésson väljer att placera också Andreas Cederholm, som kallades in som reserv när Johan Jakobsson drabbades av en lindrig hjärnskakning, på läktaren är Albin Lagergren den enda renodlade högernian i laget. Tanken lär vara att högerkantens Mattias Zachrisson ska kunna avlasta Lagergren.

Valet betyder också att lagledningen har stora förhoppningar om att Jakobsson, som är kvar hemma i Sverige, ska kunna ansluta till VM senare. Det är sedan tidigare klart att han missar de tre första av totalt fem gruppmatcher. Nu kan Jakobsson kallas in i truppen utan att man offrar ett byte.