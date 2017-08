Gör den klassiska listan – för sista gången

Kerstin Behrendtz , musikredaktör på Sveriges Radio:

– ”Start me Up” med Rolling ­Stones. Förstås.

Peppe Eng , mångårig sport­journalist på Radiosporten och ­senare TV4:

– ”Moonlight Shadow” med Mike Oldfield. Den spelade jag alltid själv när jag var programledare.

Anders Timell , ­radioprofil och hängiven Radiosporten-lyssnare:

– Culture Club, Boy ­George och ”Karma ­Chameleon”.

Johanna Frändén , ­Sportbladet:

– ”Heaven Is A Place On Earth” med Belinda Carlisle. Jag trodde det var fastställt? Charles & Eddie’s ”Would I Lie To You” är en bubblare.

Lasse Granqvist , mångårig sportjournalist och kommentator och tidigare frontfigur på Radiosporten:

– Ett optimalt ”Sportextra” bör innehålla ABBA, ­Belinda Carlisle och Frank Sinatra, men om du ­framhärdar en specifik låt: ”Heaven Is A Place On Earth” med Belinda Carlisle.

Björn Fagerlind , tidigare medarbetare på Radiosporten och ­senare sportjournalist och ­kommentator på Sveriges Television:

– ”Sultans of Swing” med Dire Straits.

Staffan Lindeborg , tidigare på Radiosporten och numera sportjournalist och kommentator på Sveriges Television:

– Då väljer jag som svenskt bidrag ABBA med ­”Dancing Queen” och som internationellt bidrag Whitney ­Houston med ”I Wanna Dance With Somebody”.

Jonas Eriksson , ­fotbollsdomare:

– Earth Wind and Fire och ”September”. Perfekt att sänka volymen i mitten och gå över till ett farligt frislag på Tjustkulle, och sedan lyssna klart.

Ralf Edström , tidigare fotbollsexpert på Radiosporten:

– Svenne Rubins ”Långa bollar på Bengt”.

Dag Malmqvist , ­kommentator och ­programledare på Radiosporten:

– Något med tempo. ­Maxine Nightingale och ”Get Right Back Where We Started From”.

Micke Rönnberg , ­Bajen-legendar:

– Melankolisk men vacker ”The Living Years” med ­Mike and The Mechanics.

Jane Björck , ­sportjournalist på ­Sveriges Television:

– Tänk så många ”Sportextra”-sänd­ningar man har lyssnat på ­genom åren. Den första låten som poppar upp i skallen: ”I’m Still Standing” med Elton John.

Larry Pilut , hockey­legendar och assisterande tränare i Tingsryds AIF:

– Finns bara ett val. ”Simply the Best” med Tina Turner.

Tommy Åström , ­tidigare medarbetare på ­Radiosporten och nu kommentator i Discovery:

– ”Moonlight Shadow” med Mike Oldfield eller ”Good Tradition” med ­Tanita ­Tikaram. Tänk dig ett ­hockeymålinhopp i sticket i något av de låtarna!

Richard Henriksson , ­Radiosportens fotbollsexpert:

– Hyfsad konkurrens där… men för mig är det nog ändå Fleetwood Mac med ”Everywhere”.

Marcus Leifby , Sportbladet och Radiosporten-vurmare:

– Det finns SÅ många. Men svårt att blunda för Clarence Clemons & Jackson Browns ”You’re a Friend of Mine”. Det är ju precis så jag känner för Radiosporten och ”Sportextra”. Får gärna ­följas upp med en ”telefonare” med Åke Malm från Rom.