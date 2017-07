Stor besvikelse för världsrekordhållaren

Herrar, 800 m

1) Nijel Amos, Botswana, 1.44,24, 2) Kipyegon Bet, Kenya, 1.44,36, 3) Ferguson Cheruiyot Rotich, do, 1.44,37, 4) Robert Biwott, do, 1.45,05, 5) Amel Tuka, Bosnien och Hercegovina, 1.45,40, 6) Job Kinyor, Kenya, 1.45,50, 7) Pierre–Ambroise Bosse, Frankrike, 1.45,71, 8) Thijmen Kupers, Nederländerna, 1.46,07, 9) Samir Dahmani, Frankrike, 1.46,76, 10) Alfred Kipketer, Kenya, 1.47,36, 11) Willy Kiplimo Tarbei, do, 1.51,77.

3 000 m

1) Muktar Edris, Etiopien, 7.32,31, 2) Ronald Kwemoi, Kenya, 7.32,88, 3) Yomif Kejelcha, Etiopien, 7.33,37, 4) Joshua Cheptegei, Uganda, 7.34,96, 5) Adel Mechaal, Spanien, 7.35,28, 6) Ben True, USA, 7.35,53, 7) Patrick Tiernan, Australien, 7.39,28, 8) Yenew Alamirew, Etiopien, 7.39,57, 9) Bethwell Birgen, Kenya, 7.43,57, 10) Abdelaati Iguider, Marocko, 7.43,96, 11) Jonathan Muia, Ndiku, Kenya, 7.44,33, 12) Albert Rop, Bahrain, 7.44,69, 13) Yemaneberhan Crippa, Italien, 7.55,31, 14) Cyrus Rutto, Kenya, 8.04,56, 15) Hayle Ibrahimov, Azerbajdzjan, 8.10,52.

Höjd

1) Mutaz Essa Barshim, Qatar, 2,35, 2) Bohdan Bondarenko, Ukraina, 2,32, 3) Majed Aldin Ghazal, Syrien, 2,32, 4) Tihomir Ivanov, Bulgarien, 2,28, 5) Andrij Protsenko, Ukraina, 2,28, 6) Robbie Grabarz, Storbritannien och Michael Manson, Kanada, båda 2,24, 8) Sylwester Bednarek, Polen, och Takashi Eto, Japan, båda 2,20, 10) Donald Thomas, Bahamas, 2,20, 11) Mickael Hanany, Frankrike, 2,20.

Damer, 100 m

1) Elaine Thompson, Jamaica, 10,91, 2) Marie–Josee Ta Lou, Elfenbenskusten, 10,96, 3) Blessing Okagbare–Ighoteguonor, Nigeria, 11,09, 4) Murielle Ahoure, Elfenbenskusten, 11,10, 5) Carolle Zahi, Frankrike, 11,17, 6) Christania Williams, Jamaica, 11,22, 7) Morolake Akinosun, USA, 11,27, 8) Floriane Gnafoua, Frankrike, 11,37.

400 m

1) Novlene Williams–Mills, Jamaica, 51,03, 2) Courtney Okolo, USA, 51,19, 3) Shericka Jackson, Jamaica, 51,91, 4) Lydia Jele, Botswana, 51,96, 5) Floria Guei, Frankrike, 52,33, 6) Olha Zemlyak, Ukraina, 52,93, 7) Deborah Sananes, Frankrike, 53,41.

Kula

1) Gong Lijiao, Kina, 19,14, 2) Anita Márton, Ungern, 18,48, 3) Julia Leantsiuk, Vitryssland, 18,28, 4) Aliona Dubitskayja, do, 18,23, 5) Paulina Guba, Polen, 17,78, 6) Fanny Roos, Sverige, 17,68, 7) Geisa Rafaela Arcanjo, Brasilien, 17,36, 8) Melissa Boekelman, Nederländerna, 17,22.