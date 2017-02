Villa Lidköping klart för SM-semifinal

Bollnäs tog ledningen mot Hammarby

Det första steget mot klubbens första SM-guld är taget.

Villa Lidköping besegrade IFK Vänersborg med 5–2 och avgjorde kvartsfinalserien inför 4 196 åskådare.

– Det är fantastiskt kul, säger målvakten Jesper Thimfors.

I de två första kvartsfinalerna satte Villa Lidköping full fart från start, vilket ledde till tidiga avgöranden. Inför det tredje mötet i Sparbanken Lidköping arena var det inte mycket som talade för Vänersborg, som dessutom ställde över flyttfärdige Felix Pherson och Nikita Ivanov, som struntade i söndagens träning.

– Det är ett tufft läge, men vi har lite idéer på hur vi ska komma närmare Villa. Vi måste ha större bollinnehav och spela mer till varandra, sa tränaren Magnus Nordin till Bandyplay före avslag.

Spelade som ett kollektiv

IFK Vänersborg minskade antalet solokörningar, uppträdde mer som ett lag och spelade med ett kompakt försvar, vilket tvingade Villa till distansavslut.

Taktiken var framgångsrik, för efter 19 minuters spel lyckades gästerna kontra in inledningsmålet genom Mikko Lukkarila, som fick en drömpassning av Sergej Lomanov.

I halvtid var ställningen 2–2, men roligare än så blev det inte för IFK Vänersborg. I andra halvlek klev de fram, spelarna som förväntas göra just det. Johan Esplund vispade in en hörnretur som gav 3–2, varefter Daniel Andersson tryckte in bollen som betydde 4–2 bakom IFK-målvakten David Borvall.

Hedqvist missade straff

Vänersborg fick en ny chans att ta sig in i matchen, men Villa-målvakten Jesper Thimfors räddade Joakim Hedqvists straff. I stället kunde Esplund fastställa slutresultatet till 5–2.

I semifinalen ställs Villa Lidköping mot Bollnäs eller Hammarby, som möttes på Sävstaås IP. Patrik Nilsson visar fortsatt målform och gjorde två av målen när Bollnäs vann med 3–2 och tog ledningen med 2–1 i matchserien.