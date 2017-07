Sebastian Vettel ber Lewis Hamilton om ursäkt

Här rammar Sebastian Vettel Lewis Hamiltons bil. Foto: Viasat Motor

Sebastian Vettel rammade Lewis Hamilton. Efteråt vägrade han att inse sitt misstag.

Men snart två veckor senare har han ändrat sig.

– Jag ångrar det, säger VM-ledaren.

Under F1-loppet i Baku tappade han fattningen och körde in i Lewis Hamilton . Situationen var väldigt omdiskuterad och han straffades under loppet, men efteråt ville han inte be om ursäkt.

Men inför helgens deltävling i Österrike har han ändrat sig.

– Jag var överraskad och bröt mot reglerna. Jag körde upp intill honom och jag överreagerade. Jag tror att alla såg vad som hände, säger Sebastian Vettel på presskonferensen.

I veckan tog FIA (internationella bilsport förbundet) återigen upp frågan, men Vettel slapp ytterligare bestraffning.

– Jag hade aldrig för avsikt att skada honom och det har jag också sagt till honom. Det var inte min intention och det var onödigt eftersom jag förlorade poäng på den här incidenten. Men kan jag ta tillbaka det jag gjorde? Nej. Men jag ångrar det.

”Tagit emot hans ursäkt”

Även för Lewis Hamilton är situationen utagerad.

– Hade vi möts på fotbollsplanen så hade det antagligen sett annorlunda ut, där står du ansikte mot ansikte, men i bilen sitter du fastspänd och det är lite annorlunda, säger Hamilton.

– Jag har tagit emot hans ursäkt. Jag har sagt till honom att jag fortfarande har allra största respekt för honom och att jag kommer att fortsätta att vara tuff när vi kör mot varandra.

Sebastian Vettel leder fortfarande VM i Formel 1 före Lewis Hamilton Nästa deltävling avgörs i Österrike på söndag.