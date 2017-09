Kvalmiss av Vettel i Malaysias GP

Sebastian Vettel dominerade på träningarna - men startar ändå sist.

Det ger Lewis Hamilton en möjlighet att ta greppet om VM-titeln.

Han har pole position i Malaysias GP.

Pole position - för 70:e gången

Ferraris VM-tvåa Sebastian Vettel drabbades av motorproblem under den tredje träningen till Malaysias GP och han tvingades byta motor inför kvalet. Tysken hann ut på banan under kvalet, men upptäckte att han inte har någon turbo och gick in i depå igen.

– Efter ungefär halva varvet så kände jag att vi inte hade någon kraft i turbon, säger Vettel när han möter journalisterna efter kvalet.

Ferrari hann inte reparera Vettels bil innan tiden för Q1 var ute och därför har han sista startplats på Sepang.

– Vi haltade tillbaka till depån för att fixa problemet, men vi fick inte upp trycket i turbon. Det är tufft, vi nu får vi spara däck till i morgon och det kan ge oss en bra möjlighet i loppet även om vi startar längst bak.

Kvalmissen ställer till stora problem för Vettel i kampen om VM. Mercedes Lewis Hamilton, som leder VM, startar morgondagens lopp från pole position.

– Vi hade ingen aning om var vi skulle stå i dag, det var synd om Sebastian som har haft en bra fredag. Vi hade det lite tyngre, men tillsammans lyckades vi vända på det och bilen kändes fantastisk under kvalet. Det var en härlig överraskning, säger Hamilton efter sin 70:e polr position.

Hamilton var 45 tusendelar snabbare än Ferraris Kimi Räikkönen i kvalet till Malaysias GP, Red Bulls Max Verstappen slutade trea och hans kollega Daniel Ricciardo fyra.

– Jag tror att det blir en tuff kamp i loppet, jag vet att de båda bilarna från Red Bull har ett riktigt bra racetempo.

Ericsson hoppas på regn

Marcus Ericsson hade ett tungt kval. Han var 19:e man, slagen med en halv sekund av sin teamollega Pacal Wehrlein.

– Det kändes okej med bilen och körningen, men balansen var inget bra, säger Ericsson till Viasat Motor.

– Det är ett långt race vi har framför oss och förhoppningsvis kan det vara lite skiftande väderförhållanden och det kanske kan hjälpa oss. Det är tufft med den här bilen vi har och dessutom har jag tio kilos övervikt jämfört med min teamkollega. Det är klart att det gör sitt till.

Malatsias GP startar kl 09.00 söndagen den 1 oktober.