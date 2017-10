Uppgifter: Eboué drabbad av hiv

Foto: TOM HEVEZI / TT / NTB Scanpix

Den före detta Arsenal-spelaren Emmanuel Eboué har drabbats av hiv, det uppger turkisk press.

– I morgon kommer vi att genomföra de nödvändiga undersökningarna så vi får se hur allvarligt det är, skrev Eboués agent Tekin Birinci tidigare på Facebook.

Fotbollsspelaren Emmanuel Eboué har drabbats av hiv, det uppger turkiska Goal. Uppgifterna om Eboués sjukdom dök först upp i helgen då spelarens agent Tekin Birinci skrev om det via sociala medier.

– Tyvärr är det sant att Eboué har drabbats av hälsoproblem, men det är inte rätt tillfälle att säga något mer. Han ska åka till England och i morgon kommer vi att genomföra de nödvändiga undersökningarna så vi får se hur allvarligt det är, skrev Birinci på Facebook.

Skrev på för ny klubb

Eboué är mest känd från sina sju säsonger i Arsenal mellan 2004 och 2011 där han bland annat spelade Champions League-finalen mot Barcelona 2005. Efter det flyttade den numera 34-årige ytterbacken till Galatasaray och vann den turkiska ligan tre gånger innan han i mars 2016 blev avstängd från all fotboll i ett år för att han inte hade betalat sin dåvarande agent.

Så sent som för ett par dagar sedan skrev ivoreanen på för cypriotiska Turk Ocagi Limassol, där sjukdomen ska ha upptäckts under läkarundersökningen och övergången lagts på is. Men Birinci vill inte bekräfta uppgifterna om hiv.

– Det är fel att vid det här tillfället påstå att han har hiv. Det stämmer inte, det som rapporteras i turkisk press. Jag förklarade Eboués situation för två dagar sen. Läkarna har hittat abnorma blodvärden, så de godkände inte hans flytt och vi beslutade oss för att skicka honom till England för att undersökas. Även om det är sant, borde man inte publicera det så där, säger agenten till Goal.

