Därför tvingas Larsson dra sig ur i Melbourne

Tränaren: ”Johanna är väldigt ledsen”

Foto: WWW.PRESSPRO.SE

MELBOURNE. Johanna Larssons match mot amerikanskan Jennifer Brady ställs in.

Den 28-åriga svenskan har insjuknat i magsjuka.

Under måndagen mellan 19–20 genomförde Johanna Larsson en träning inför sin första match i Australien Open. Under tisdagsmorgonen svensk tid skulle hon möte 21-åriga amerikanskan Jennifer Brady. Den matchen blir inte av. Johanna Larsson lämnade återbud på grund av magsjuka.

– Läget är väldigt tungt just nu. Så klart är Johanna väldigt ledsen och jag lider med henne. Det är dessa tävlingar som du tränar för, säger tränaren Mattias Arvidsson.

”Hoppas på dubbeln”

Det finns fortfarande chans att hon är tillbaka till dubbelspelet med Kiki Bertens. Den matchen är planerad att gå nu på torsdag.

– Vi hoppas fortfarande på dubbeln, säger Arvidsson.