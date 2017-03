Stenson delad sjua i Florida

Foto: Warren Little / Getty Images Europe

Henrik Stenson låg på en delad femteplats efter den tredje rundan i USA-tourtävlingen i golf i Palm Harbor, Florida. Trots att han gick ett slag bättre på den sista rundan landade han på delad sjundeplats med totalt 276 slag (64–71–71–70).

Den 40-årige svensken gick runt på ett under banans par efter tre birdies och två bogeys.

Vinnaren Adam Hadwin, Kanada, ledde tävlingen inför avslutningen och såg ut att gå mot en stabil seger när han drabbades av en dubbelbogey på det 16:e hålet. Amerikanen Patrick Cantlay nådde ifatt men noterade en bogey på sista hålet när ett par räckt för särspel om segern.

Hadwin stannade på 270 slag.

Jonas Blixt klättrade från delad 35:e till 22:a plats tack vare en runda på två under par och totalt 281 slag. David Lingmerth avslutade starkt, tre under par och jobbade sig upp från delad 49:e till 27:e plats. Han var ett slag bakom Blixt.