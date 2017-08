AIK:s mardröm – efter jättetavlan

AIK var på väg mot straffläggning trots en jättetavla från 20-årige målvakten Oscar Linnér.

Då, med sekunder kvar att spela, satte Raul Silva 2–1 till Braga och krossade AIK:s Europa League-drömmar.

– Vi är mycket besvikna, säger tränaren Rikard Norling.

AIK hade 1-1 med sig till returmötet mot den portugisiska storklubben.

Men framförallt – man hade Chinedu Obasi med sig.

Stjärnanfallaren var på väg att bli rubrikernas man efter att ha tryckt in 1-0 via en iskall chipp, 13 minuter in i sin comeback.

Ett mål som länge såg ut att bli matchens enda.

AIK var visserligen tillbakapressat i stora delar av den andra halvleken men Braga hade svårt att omsätta sitt bollinnehav till rena målchanser, och när matchklockan började ticka upp mot 75 stod det fortfarande 0-1 på tavlan.

Jättetavla

Då hände det som inte fick hända.

En lös och till synes helt ofarligt nickskarv gled Oscar Linnér ur händerna och studsade sedan på den vilsne AIK-målvaktens rygg innan den till slut landade rakt framför fötterna Rui Fonte, som fick öppet mål från meterns avstånd.

Därifrån kunde han förstås inte missa.

Sekunder kvar

Matchen gick till förlängning och ett vilt kämpande AIK var på väg att ta mötet till straffar.

Då – med sekunder kvar att spela – hamnade Oscar Linnér på mellis igen, det uppstod en sista målchans för Braga – och Raul Silva kunde knäa (!) in avgörande 2–1 till portugiserna.

Därmed är AIK utslaget ur Europa League.

– Vi är mycket besvikna. Efter att ha jobbat så hårt i 120 minuter ... då vill man gå vidare, säger tränaren Rikard Norling.

