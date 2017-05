Norén fyra slag från ledning i "Players"

Det är tätt i toppen i The Players Championship. Läget inför sista varvet:

1) JB Holmes och Kyle Stanley, båda USA, nio under par.

2) Louis Oosthuizen, Sydafrika, åtta under par.

4) Si Woo Kim, Sydkorea, sju under par.

5) Emiliano Grillo, Argentina, och Ian Poulter, England, sex under par.

7) Sergio García, Spanien, Patrick Cantlay, USA och Alex Norén, fem under par.