Nadal körde över del Potro – till final

Foto: JEWEL SAMAD / AFP Rafael Nadal och sydafrikanen Kevin Anderson möts i final.

NEW YORK. I natt visade Rafael Nadal varför han är tennisens världsetta.

Han stod för en magnifik insats i US Open-semin mot Juan Martin del Potro, vann i fyra set och får nu möta Kevin Anderson i finalen på söndag.

– Jag har inte varit i final här på fyra år så jag är väldigt lycklig, det här betyder mycket, säger den 31 årige spanjoren.

Semin på Arthur Ashe-stadion i Flushing Meadows i New York började visserligen inte så lysande för förhandsfavoriten.

Han hade inledningsvis problem med populäre argentinaren Juan Martin del Potros omtalade forehand och förlorade faktiskt första set med 4-6.

Men sedan vände det.

Totalt.

”Försökte vara lite oförutsägbar”

”Rafa” körde helt enkelt över sin motståndare, vann andra setet blankt och följde sedan upp med 6-3 respektive 6-2 i tredje och fjärde.

– Jag spelade bra även i första, men Juan Martin gjorde det svårt för mig så jag kände att något måste ändras ordentlig, säger världsettan till ESPN.

– Så jag försökte vara lite mer oförutsägbar och såg till att han inte fick lika mycket utrymme för sin forehand och det fungerade. De tre sista seten är de bästa jag spelat på hela turneringen.

Nu väntar jämnårige sydafrikanen Kevin Anderson i finalen på söndag eftermiddag.

Andersons första majorfinal

Anderson – som aldrig tidigare tagit sig till en Major-final – vann sin semifinal mot spanjoren Pablo Carreno Busta med siffrorna 4-6, 7-5, 6-3, 6-4.

– Jag har inga ord för hur det känns att äntligen ha nått hit efter så många år. Det är helt fantastiskt, säger han.

Nadal har nått desto fler finaler under sin gloriösa karriär, men om just US Open-titeln har han faktiskt inte spelat sedan 2013.

– Just därför är jag så lycklig nu. Det betyder otroligt mycket att få komma tillbaka och spela final inför den suveräna publiken här, säger han.