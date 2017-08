Här firar Peder Fredricson EM-guldet

Foto: Henrik Lundgren Här firar gänget succén i rid-EM.

GÖTEBORG. Här firar Peder Fredricson sin EM-titel.

– Så här bra skulle man må varje helg, säger han.

Fyra felfria rundor, och så en ynka rivning i finalrundan. Det räckte för att Peder Fredricson skulle ta hem EM-titeln i hoppning. Ynka 0,52 före holländaren Harrie Smolders.

– Det är så himla otroligt, man får inte många chanser i livet att göra en sån här grej. Publiken var fantastisk, jag har känt det hela veckan, det har varit ett sånt stöd, säger han.

Efter prisutdelning och presskonferens trodde den färske europamästaren att han skulle åka hem till Skåne och träffa sina barn. Men hans fru Lisen Bratt Fredricson hade andra planer.

– Du tror att du ska åka hem i kväll? Nej nej nej…

Fest i centrala Göteborg

I stället blev det fest på en restaurang i centrala Göteborg, där paret Fredricson firade tillsammans med sitt Team H&M, inklusive hästen All Ins ägare Charlotte Söderström.

När Sportbladet besöker tillställningen står champagnen öppnad och på kylning. Fredricson har sjunkit ner på en stol och njuter av varenda ögonblick.

– Så här bra skulle man må varje helg.

Har du hunnit landa, har du förstått vad du gjort?

– Nej, jag är precis här uppe någonstans fortfarande, säger han och måttar med händerna en halvmeter över huvudet.

Foto: Henrik Lundgren Här firar europamästaren med sin fru och sitt team från Team H&M

Efter champagnen väntade middag, och förmodligen en öl eller två också.

– Det ska bli kul att fira med det här gänget, säger han och tittar sig om.

Det kan bli en bra fest…?

– Haha, den är redan bra.

Efter en veckas tävlande, och ett års planerande för framgång var Fredricson väldigt glad. Men också lättad. Pressen har varit enorm på honom.

– Alla jag har pratat med, ända sedan jag lastade av All In här i Göteborg, har sagt att de tror på att jag kommer att vinna, och önskat mig lycka till. Det har varit förväntningar från mig själv och alla andra. Och jag visste att jag kanske aldrig någonsin igen skulle få en chans att vinna en guldmedalj på hemmaplan, med en häst som All in. Därför var det också så härligt att få till det just när det gäller.

Hur mår du nu?

– Bra. Jag är lite tagen, omställningen från att vara fokuserad till att plötsligt kunna släppa allting.

Du ser ut som att du kan komma att somna på soffan efter två öl…?

– Haha, typ så.