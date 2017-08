Stenson historisk – och ny sexa på rankningen

Foto: Chuck Burton/AP/TT Henrik Stenson vann Wyndham Championship under söndagen. Hans sjätte titel på PGA-touren.

Första titeln på över ett år, förste svensk att nå sex segrar på PGA-touren och ny sexa på världsrankningen.

Henrik Stenson har mycket att glädjas åt för tillfället.

Och på torsdag startar PGA-tourens slutspel med 87 miljoner kronor till vinnaren.

Henrik Stenson , som var världsnia inför tävlingen i North Carolina, spelade bra under hela veckan i jakten på sin första titel sedan fjolårets historiska majorseger i British Open.

Den inledande 62-rundan – personligt rekord på PGA-touren efter fyra 63:or som bäst sedan tidigare – följdes upp med två 66-rundor innan söndagens avslutande runda i Greensboro.

Där blev det 64 slag.

Något som räckte för vinst.

– Det var ett tajt race, säger Stenson till C More.

Segern i Wyndham Championship är 41-åringens sjätte på touren och ger honom motsvarande 8,5 miljoner kronor i prispengar.

Klättrade rejält

Ingen svensk har vunnit lika många titlar på PGA-touren som Stenson. Tidigare delade han förstaplatsen med Jesper Parnevik och Carl Pettersson.

Dessutom gjorde insatsen att han klättrade tre placeringar på världsrankningen – från plats nio till sex – och avancerade 52 platser på Fedex Cup-rakningen till plats 23.

Just slutspelet i Fedex Cup drar i gång på torsdag på Glen Oaks Club i Old Westbury, New York.

Och dit kommer Stenson fylld med självförtroende. Efter en jämn avslutning i helgen.

Med sju hål kvar låg Stenson och tre amerikaner i delad ledning på 18 under par.

Satt under stor press från framför allt formstarke 24-åringen Ollie Schniederjans, USA, pallade Henrik Stenson för trycket.

Sex under par

Den långa putten för birdie på 17:e tog honom till slutresultatet 22 under par, sex under par för dagen.

– Jag var tvungen att fortsätta att göra birdies för Ollie är inte den som ger upp, säger Stenson till AP.

Schniederjans var nära in i det sista och satte birdies på 17:e och 18:e hålet.

– Jag gick över till 18:e hålet och såg mig omkring: 'Okej, Schniederjans gjorde en birdie där också'. Jag måste få till par här för att vinna, säger Stenson till nyhetsbyrån AP.

Det blev ett snett utslag för Stenson på det avslutande 18:e hålet, men han räddade till par. Schniederjans slutade tvåa ett slag efter, på 21 under par totalt.

Amerikanen trodde ett tag att han och Stenson skulle sluta på delad förstaplats efter sista rundan.

– Jag trodde att det skulle bli särspel. Och sedan satte han en birdie på 17:e och par på 18:e. Hatten av för honom, han avslutade bra. Bara ett slag kort, säger Ollie Schniederjans till AP.

FAKTA Svenska segrare på PGA-touren Sex: Henrik Stenson (2007, 2009, 2013 (2), 2016, 2017).

Fem: Jesper Parnevik (1998, 1999, 2000 (2), 2001), Carl Pettersson (2005, 2006, 2008, 2010, 2012).

Tre: Jonas Blixt (2012, 2013, 2017).

Två: Gabriel Hjertstedt (1997, 1999), Daniel Chopra (2007, 2008), David Lingmerth (2015, 2017).

En: Richard S Johnson (2008), Fredrik Jacobson (2011).

FAKTA Toppen på världsrankningen 1. (1) Dustin Johnson, USA. (förra veckans placering i parentes).

2. (2) Hideki Matsuyama, Japan.

3. (3) Jordan Spieth, USA.

4. (4) Rory McIlroy, Nordirland.

5. (5) Sergio Garcia, Spanien.

6. (9) Henrik Stenson, Sverige.

7. (6) Justin Thomas, USA.

8. (7) Jon Rahm, Spanien.

9. (8) Jason Day, Australien.

10. (10) Rickie Fowler, USA.

11. (11) Alex Norén, Sverige.