Gustav Malja jagar pallplatser i Formula 2

Efter fem månader är Gustav Malja tillbaka i bilen.

För att vara med i toppen av Formula 2.

– Jag är redo och hoppas att ta så många poäng som möjligt, säger han.





Svensken är i år enda förare i Formula 2, serien som tidigare hette GP2 och räknas som den främsta supportklassen till Formel 1. I helgen avgörs premiären i Bahrain och Malja har bytt upp sig.

Han kör för Racing Engineering, som var tvåa i teammästerskapet 2016.

– Jag var nere hos teamet i förra veckan och gjorde de sista förberedelserna, och nu är det bara att köra, säger 21-åringen.

– Det är ett väldigt professionellt gäng och vi vet precis hur vi vill lägga upp den här helgen. Det blir spännande att se vart alla står och förhoppningsvis kan vi få med oss ett bra resultat direkt.

Under försäsongstesterna, som avslutades i just Bahrain för två veckor sedan, gick det något sämre än väntat för svensken och hans team.

– Testerna har varit lite blandade för vår del, förklarar Malja.

– Barcelona var övervägande positivt, medan vi inte riktigt fick ut allt vi hade hoppats på av dagarna i Bahrain. Trots det känner jag mig ändå väl förberedd och test är alltid test. Jag tävlade i Bahrain redan 2015 och har hela förra säsongen att luta mig emot, så nu handlar det mer om att hitta rätt i vår set-up för att maximera potentialen i både mig och bilen. Jag är extremt taggad!

Redo

Mästerskapet avgörs under 11 tävlingshelger. Det handlar om 22 lopp, under lördagen avgörs ett race över 170 km med ett obligatoriskt depåstopp, där startordningen bestäms av fredagens kval och under söndagen avgörs ett sprintlopp över 120 km utan depåstopp. Den startuppställningen är baserad på resultatet i det första loppet och med omvänd startordning på de åtta förare som var först under lördagen.

– Jag är redo och hoppas förstås kunna ta så många poäng som möjligt både här i premiären och under resten av säsongen. Sedan får vi se hur långt det räcker, säger Gustav Malja .

Svensken gör sin andra säsong i serien där han slutade på plats 13 förra året när han tog två pallplatser, i Belgien och Italien.