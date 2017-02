Kallur hoppfull: Slog sitt personliga rekord

FAKTA

Män

60 meter: Odain Rose, Thoréngruppen, Sulayman Bah, Ullevi.

200 meter: Erik Annerfalk, Ullevi FK, Nil de Oliveira, Spårvägen.

400 meter: Dennis Forsman, Ullevi, Felix Francois, Örgryte.

800 meter: Andreas Kramer, Sävedalen, Johan Eriksson, Tureberg.

1 500 meter: William Levay, Spårvägen, Mattias Ohlsson, Heleneholm.

3 000 meter: Vidar Johansson, Sävedalen, Suldan Hassan, Ullevi.

60 meter häck: Alexander Brorsson, Atleticum Växjö, Fredrick Ekholm, Huddinge.

Höjd: Fabian Delryd, Täby, Yuan-Zhong, IFK Växjö.

Stav: Filip Gyllensten, Kville, Carl Sténson, Hellas.

Längd: Andreas Carlsson, Ymer, Jesper Hellström, Hässelby.

Tresteg: Erik Ehrlin, Hammarby, Mathias Ström, Örgryte.

Kula: Daniel Ståhl, Spårvägen, Wictor Petersson, Malmö AI.

4x300 meter: Dennis Forsman, Ullevi, Erik Annerfalk, do,, Adam Denguir, do, Viktor Elvung, KA 2.

Kvinnor

60 meter Elin Östlund, Örebro, Gladys Bamane, Spårvägen.

200 meter: Denise Eriksson, Ullevi, Malin Ström, Bollnäs.

400 meter: Matilda Hellqvist, Ullevi, Ebba Svantesson, do.

800 meter: Lovisa Lindh, Ullevi, Anna Silvander, IFK Lidingö.

1 500 meter: Sofia Öberg, IFK Lidingö, Charlotta Fougberg, Ullevi.

3 000 meter: Sara Christiansson, Sävedalen, Frida Kristiansson, Örgryte.

60 meter häck: Elin Westerlund, Spårvägens FK, Susanna Kallur, Falu IK.

Höjd: Sofie Skoog, Göta, Maja Nilsson, Motala.

Stav: Michaela Meijer, Örgryte, Elin Olsson, Kvarnsveden.

Längd: Malin Marmbrandt, Västerås, Kaiza Karlén, Arvika.

Tresteg: Rebecka Abrahamsson, Gnistan, Madeleine Nilsson, Gefle

Kula: Fanny Roos, Atleticum Växjö, Frida Åkerström, Huddinge.

4x300m: Denise Eriksson, Ullevi, Malin Ström, Bollnäs, Matilda Hellqvist, Ullevi, Vendela Rydbäck, Göteborg.