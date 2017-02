Anmälningsflod mot C Mores hockeysändningar

Anmäls till Konsumentverket: "Ber om ursäkt”

I höstas höjde C More priset på sina sportpaket med 100 kronor i månaden.

Samtidigt väller anmälningarna in till Konsumentverket om bristande sändningar, visar en sammanställning från nyhetsbyrån Siren.

– Vår digitala distribution har varit undermålig under inledningen på det här året, säger C Mores kommunikationschef Johan Gustafsson till Sportbladet.

C More möttes av stor kritik när de i september höjde priserna från 299 kronor till 399 kronor för en månads sportpaket och samtidigt slopade möjligheten att köpa en enskild match men istället erbjöd dagspass för 219 kronor.

– Vårt pris har inte förändrats på fyra år, men under samma period har rättighetskostnaderna ökat kraftigt och C Mores produkt har blivit bättre, både tekniskt och innehållsmässigt. I likhet med andra aktörer på marknaden måste vi anpassa priset efter värdet, sa kommunikationschefen på C More, Johan Gustafsson, då.

Men just tekniken har möts av massiv kritik från flera användare under året. Sportbladet har mottagit flera mejl och samtal från upprörda användare som klagat på sändningskvalitet och nu visar en sammanställning som nyhetsbyrån Siren gjort att C More anmälts till Konsumentverket 26 gånger bara under 2017 för brister i kvaliteten.

”Kriminellt dåligt”

”De sköter sändningarna kriminellt dåligt /.../Är det lagligt att ta betalt för en tjänst man inte kan leverera”, frågar sig en anmälare.

”Sändningen hackar eller hänger sig helt, och då den faktiskt rullar är kvalitén under all kritik stora delar av tiden. Paussändningar samt sändning från studio inför match fungerar felfritt så felet ligger inte i min utrustning. Nu har cmore dessutom höjt sin avgift och hänvisat till förbättrad teknik, men det är då inget vi hockey-kunder märker av i alla fall”, skriver en annan .

”Dom har senaste 3 månaderna inte levererat i närheten av det jag betalar för. Jag har inte kunnat se en enda HEL match under denna period” , skriver en tredje.

Johan Gustafsson kommenterar anmälningsfloden så här i ett mejl till Sportbladet:

– Det säger egentligen två saker, dels att vi har Sveriges mest engagerande innehåll, dels att vår digitala distribution av det innehållet varit undermålig i starten av det här året. Inget är just nu viktigare för oss än att få ordning på den här situationen.

”Kan knappt komma på något mer irriterande”

Det här har varit ett problem under lång tid, varför har ni svårt att leverera en problemfri sändning?

– Streamad livesport är känsligt eftersom en missad minut kan förstöra hela upplevelsen. Jag själv kan knappt komma på något mer irriterande än en strulig matchstream. Problemen rör framförallt en tvåveckorsperiod i slutet av januari och början av februari, men självklart är även det en alldeles för lång period, säger Gustafsson som tillägger att teknikavdelningen på C More jobbar ”dag och natt” för att komma till rätta med problemet.

I ett informationsmejl till C Mores kunder förra fredagen berättade teknikchef Henri Caddeo att problemet tros ligga i störningar på den så kallade insignalen.

– Vi tror vi kan ha löst det nu, men problemet har främst uppstått när vi har högst tryck i samband med SHL-sändningar och nu har SHL uppehåll så vi vågar inte lova något förrän vi har testat nästa vecka, säger Johan Gustafsson.

Ni har under säsongen höjt priset på era sportpaket, hur motiverar ni det med tanke på de tekniska problemen ni har?

– Jag tror alla sportintresserade är medvetna om hur pengarna ökar inom idrott, i synnerhet i de populäraste sporterna som fotboll och hockey. Till slut landar ökade rättighetspriser delvis på slutkonsumenternas månadsfaktura, tyvärr.

”Ber ödmjukt om ursäkt”

– Den utvecklingen går att se hos alla streamingtjänster som visar sport. I gengäld ska vi såklart leverera en upplevelse som motsvarar förväntningarna och lite till, det har vi inte gjort senaste veckorna och det ber vi ödmjukt om ursäkt för.

Till sist menar många anmälare att era kompensationer med fria hyrfilmer och liknande inte är rimlig sett till vad man berövats. Funderar ni på andra former av kompensation?

– Vi kommer naturligtvis se över hur vi kan kompensera de kunder som fått sina hockeykvällar förstörda, men innan vi ägnar oss åt det måste vi säkerställa att kommande sändningar fungerar och fokusera på det.