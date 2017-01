Nu drar försäsongen i gång – så laddar DITT lag

Allsvenskan 2017. Foto: Bildbyrån

Äntligen är det dags igen – allsvensk fotboll.

Ja, åtminstone försäsongsspel.

I veckan gör de flesta lagen sin första träning och kort därefter drar matchspelet igång.

Så här laddar ditt lag inför den kommande säsongen.

Notera: Stora förändringar kan ske i alla lagens scheman.

• Flera matcher kan komma att läggas till eller tas bort.

• Främst beroende på resultat i cupen (om lag går vidare från gruppspel eller ej) kommer flera cup– och träningsmatcher med säkerhet både läggas till och tas bort.

• En del matcher har preliminära datum som ännu inte är helt säkerställa och dessutom kan komma att ändras.





✓ AFC ESKILSTUNA



► Träningsläger:

25 jan till 3 feb – Salou, Spanien

► Försäsongsmatcher:

31 jan – IF Elfsborg (Salou)

11 feb – Gif Sundsvall

17 feb – Assyriska FF

5 mars – Syrianska FC

► Svenska cupen:

12 mars – Hammarby eller Östersund (beroende på cupresultat)

18 mars – Gefle IF

23 mars – Malmö FF

✓ Premiärmatch i allsvenskan:

2 april – Gif Sundsvall



—————————————————————

✓ AIK



► Träningsläger:

30 jan till 12 feb – Dubai, Förenade Arabemiraten

► Försäsongsmatcher:

21 jan – Vasalunds IF

28 jan – Sollentuna FK

8 feb – FC Midtjylland (Dubai)

11 feb – IFK Göteborg (Dubai)

26 mars – IFK Norrköping

► Svenska cupen:

19 feb – Gais

25 feb – Kristianstad FC

5 mars – Dalkurd FF

✓ Premiärmatch i allsvenskan:

2 april – BK Häcken



—————————————————————

✓ BK HÄCKEN



► Träningsläger:

31 jan till 12 feb – Dubai, Förenade Arabemiraten

► Försäsongsmatcher:

30 jan – Ålborg BK

3 feb – Bröndby IF (Dubai)

7 feb – Molde FK (Dubai)

10 feb – FC Midtjylland (Dubai)

18 mars – Helsingborgs IF

23 eller 24 mars – Trelleborgs FF

► Svenska cupen:

18 feb – BKV Norrtälje

25 feb – Åtvidabergs FF

5 mars – Örebro SK

✓ Premiärmatch i allsvenskan:

2 april – AIK



—————————————————————

✓ DJURGÅRDENS IF



► Träningsläger:

29 jan till 8 feb – Algarve, Portugal

► Försäsongsmatcher:

25 jan – Vasalunds IF

1 feb – Debrecen (Algarve)

4 feb – Rijeka (Algarve)

6 eller 7 feb – Match i Atlantic Cup (Algarve)

12 feb – Vålerengen IF

11 mars – Gefle IF

25 mars – Viking FK

► Svenska cupen:

20 feb – Degerfors IF

27 feb – IF Brommapojkarna

4 mars – Helsingborgs IF

✓ Premiärmatch i allsvenskan:

3 april – IK Sirius



—————————————————————

✓ GIF SUNDSVALL





► Träningsläger:

16 till 21 feb – Barcelona, Spanien

► Försäsongsmatcher:

28 jan – IK Sirius

4 feb – Motstånd inte klart

11 feb – AFC Eskilstuna

25 feb – Rosenborg BK

5 mars – Umeå FC

11 mars – AIK eller Dalkurd (beroende cupresultat)

18 mars – Jönköpings Södra

25 mars – IF Brommapojkarna

► Svenska cupen:

Utslagna i kvalet

✓ Premiärmatch i allsvenskan:

2 april – AFC Eskilstuna



—————————————————————

✓ HALMSTADS BK





► Träningsläger:

1 till 10 feb – Salou, Spanien

► Försäsongsmatcher:

21 jan – FC Köpenhamn

27 jan – Östers IF

3 feb – IF Elfsborg (Salou)

14 feb – Kalmar FF

11 mars – Örgryte IS

18 mars – Trelleborgs FF

25 mars – IF Elfsborg

► Svenska cupen:

18 feb – Vänersborgs IF

25 feb – Örgryte IS

4 mars – IFK Norrköping

✓ Premiärmatch i allsvenskan:

1 april – Östersunds FK



—————————————————————

✓ HAMMARBY IF





► Träningsläger:

16 till 25 jan – Gran Canaria, Spanien

► Försäsongsmatcher:

29 jan – IF Brommapojkarna

7 feb – HJK Helsingfors

11 feb – IFK Norrköping

12 feb – Assyriska FF

27 feb – Enskede IK

6 mars – Västerås SK

12 mars – AFC Eskilstuna

► Svenska cupen:

18 feb – Nyköpings Bis

26 feb – Varbergs Bois

5 mars – Östersunds FK

✓ Premiärmatch i allsvenskan:

2 april – IFK Norrköping



—————————————————————

✓ IF ELFSBORG





► Träningsläger:

27 jan till 6 feb – Salou, Spanien

► Försäsongsmatcher:

31 jan – AFC Eskilstuna (Salou)

3 feb – Halmstads BK (Salou)

12 feb – FC Nordsjälland

25 mars – Halmstads BK

► Svenska cupen:

19 feb – IFK Värnamo

26 feb – Ytterhogdals IK

5 mars – Falkenbergs FF

✓ Premiärmatch i allsvenskan:

3 april – Kalmar FF



—————————————————————

✓ IFK GÖTEBORG





► Träningsläger:

2 till 12 feb – Dubai, Förenade Arabemiraten

► Försäsongsmatcher:

28 jan – Sarpsborg FF

1 feb – Sandefjord

7 feb – Molde FK (Dubai)

11 feb – AIK (Dubai)

23 mars – Falkenbergs FF

► Svenska cupen:

18 feb – Ängelholms FF

26 feb – Arameiska-Syrianska IF

4 mars – IK Sirius

✓ Premiärmatch i allsvenskan:

1 april – Malmö FF



—————————————————————

✓ IFK NORRKÖPING





► Träningsläger:

23 jan till 2 feb – Algarve, Portugal

► Försäsongsmatcher:

28 jan – Sjachtar Donetsk (Algarve)

31 jan – SV Mattersburg (Algarve)

5 feb – IK Frej

9 feb – HJK Helsingfors

11 feb – Hammarby

20 mars – Åtvidabergs FF

25 mars – AIK

► Svenska cupen:

19 feb – Örgryte IS

25 feb – Vänersborgs FK

4 mars – Halmstads BK

✓ Premiärmatch i allsvenskan:

2 april – Hammarby



—————————————————————

✓ IK SIRIUS





► Träningsläger:

5 till 12 feb – Salou, Spanien

► Försäsongsmatcher:

22 januari – Örebro SK

28 januari – Gif Sundsvall

8 februari – Malmö FF (Salou)

11 februari – Östersunds FK (Salou)

18 mars – IF Brommapojkarna

25 mars – Gefle IF

► Svenska cupen:

19 feb – Arameisk-Syrianska

25 feb – Ängelholms FF

4 mars – IFK Göteborg

✓ Premiärmatch i allsvenskan:

3 april – Djurgården



—————————————————————

✓ JÖNKÖPINGS SÖDRA





► Träningsläger:

30 jan till 11 feb – Florida, USA

► Försäsongsmatcher:

21 jan – Husqvarna FF

28 jan – IK Frej

8 feb – DC United (Florida)

26 feb – Östers IF

11 mars – Malmö FF

18 mars – Gif Sundsvall

25 mars – IFK Värnamo

► Svenska cupen:

Utslagna.

✓ Premiärmatch i allsvenskan:

3 april – Örebro SK



—————————————————————

✓ KALMAR FF





► Träningsläger:

23 till 28 jan – Benidorm, Spanien

29 jan till 7 feb – La Manga, Spanien

► Försäsongsmatcher:

30 jan – Odd (La Manga)

3 feb – Strömsgodset (La Manga)

6 feb – FC Nordsjälland (La Manga)

14 feb – Halmstads BK

25 mars – Östers IF

► Svenska cupen:

19 feb – Trelleborgs FF

26 feb – Landskrona Bois

4 mars – Gefle IF

✓ Premiärmatch i allsvenskan:

3 april – IF Elfsborg



—————————————————————

✓ MALMÖ FF





Träningsläger:

30 jan till 9 feb – Salou, Spanien

13 till 19 mar – Marbella, Spanien

Matcher:

28 jan - FC Helsingör

4 feb - Östersunds FK (Salou)

8 feb - IK Sirius (Salou)

25 feb - SK Brann

5 mars - Rosenborg BK

11 mars - Jönköpings Södra

18 mars - Molde FK (Marbella)

23 mars - AFC Eskilstuna

► Svenska cupen:

Utslagna.

✓ Premiärmatch i allsvenskan:

1 april – IFK Göteborg



—————————————————————

✓ ÖREBRO SK





► Träningsläger:

28 jan till 8 feb – Algarve, Portugal

► Försäsongsmatcher:

22 jan – IK Sirius

31 jan – Ålborg (Algarve)

3 feb – FK Jablonec (Algarve)

6/7 feb – Placeringsmatch i Atlantic Cup (Algarve)

25 mars – IFK Mariehamn

► Svenska cupen:

18 feb – Åtvidabergs FF

25 feb – BKV Norrtälje

5 mars – BK Häcken

✓ Premiärmatch i allsvenskan:

3 april – Jönköpings Södra IF



—————————————————————

✓ ÖSTERSUNDS FK



► Träningsläger:

10 till 17 jan – Teneriffa, Spanien

1 till 12 feb – Salou, Spanien

► Försäsongsmatcher:

21 jan – Ranheim

Slutet av jan – Levanger FK

4 feb – Malmö FF (Salou)

11 feb – IK Sirius (Salou)

12 mars − AFC Eskilstuna

► Svenska cupen:

18 feb – Varbergs Bois

25 feb – Nyköpings Bis

5 mars – Hammarby IF

✓ Premiärmatch i allsvenskan:

1 april – Halmstads BK





KÄLLOR: Fotbollskanalen , Svenska Fotbollsförbundet , Klubbarnas hemsidor