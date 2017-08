Svenskt EM-brons: ”Tack gode gud”









GÖTEBORG. Brons till det svenska dressyrlandslaget.

Silvret for iväg efter en dansk monsterritt i sista stund.

Men första medaljen till Sverige sedan 2007.

– Jag har drömt om det, men nästan inte vågat tro på det efter alla gånger vi varit fyra och femma, säger Patrik Kittel till Sportbladet.

Sverige låg tvåa inför den fjärde och avslutande rundan, och när Patrik Kittel och Delaunay klev ut på banan talade det mesta för att det skulle bli medalj. Han tog sig förbi hotande Storbritannien, men ett par missar i mitten gjorde att poängen, precis som för Therese Nilshagen i den tredje rundan, åkte ner. När han var i mål stod det klart att Sverige låg tvåa och hade säkrat en medalj.

Men efter att Danmarks fjärde ryttare, Catherine Dufour, stått för en monsterritt så stod det klart att Sverige var passerade. Danskan slog till med 78,30 och slutade tvåa individuellt.

”Tack gode gud”

Svenskarna var ändå otroligt nöjda.

– Tack gode gud. För fasen, vi kom hit, vi ville ta medalj. Vi har ett fantastiskt lag, vi har alla kämpat genom alla ritter och att jag skulle gå in och göra det som räckte till medalj är helt fantastiskt, säger Kittel.

Sverige hade hela tiden medaljläge, låg trea inför dagens två avslutande rundor. Therese Nilshagen slog personligt rekord (74,42) trots en stor miss mitt i programmet.

– Jag fick bita mig i tungan för att inte svära högt, säger hon till Sportbladet.

Men hon tog igen det mot slutet och låg sensationellt trea när hon var klar. Hon slutade till slut på en sjunde plats och blev bästa svensk individuellt.

– Min målsättning var att hamna kring de där procenten. Sen när jag ser resultatet så tänker jag förstås att hade jag inte haft det där felet så…

”Verkligen varit Sveriges EM”

Åt Danmark hade det dock förmodligen inte hjälpt ändå. Patrik Kittel gjorde en okej avslutande ritt för Sverige (73,85) och slutade åtta individuellt. Men när danskan Catherine Defour slog till med 78,30 så var Sverige långt efter i kampen om silvret.

Medaljen var Sveriges andra under dagen. Tidigare i dag tog Louise Etzner Jakobsson silver i paradressyrens freestyleprogram.

– Det har verkligen varit Sveriges EM så här långt. Det är något helt sagolikt. Jag är stolt över att vara svensk. Louise Etzner har tagit två medaljer, vi har tagit en och Peder är i ledningen i hoppningen, säger Patrik Kittel.

Han var helt utpumpad i den mixade zonen.

– Jag är väldigt slut just nu. Jag tror aldrig att jag varit så nervös. OS är enormt mycket press, men det här var banne mig värre. Det är hemma, att veta att publiken är bakom en. Man vill inte göra någon besviken. We made it, vi har tagit en medalj för Sverige, det var det vi kom hit för.