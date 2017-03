Tidemand krossade konkurrenterna

Leder VM efter segern i Mexiko.

Foto: @World

Han inledde med en seger i ett vintrigt Sverige.

Och följde upp med ännu en vinst i ett hett Mexiko.

– Vi hade inte kunnat få en bättre start på mästerskapssäsongen, säger Pontus Tidemand.

Tidemand.

Förväntningarna var stora på ett bra resultat i Rally Sweden och Pontus Tidemand infriade dem när han vann deltävlingen. Inför Mexikos VM-rally var han sedan något mer tveksam. Han hade aldrig kört tävlingen innan och förhållandena är erkänt svåra med hetta och väldigt hög höjd.

Men tillsammans med kartläsaren Jonas Andersson gjorde han ett mycket bra jobb och vann deltävlingen.

– Vilket otroligt rally vi har haft, säger Pontus.

– Målet var att ta oss igenom den stentuffa tävlingen och få med oss så mycket poäng som möjligt men med tanke på att det här var min debut i Mexiko var själva erfarenheten lika viktig. Vi hade inte kunnat få en bättre start på mästerskapssäsongen med två vinster i rad och just nu ska vi bara njuta av det.

Bra start

Svenskarna inledde deltävlingen med att ta ledningen på de två publiksträckorna inne i Mexico City. De körde sedan starkt under den andra dagen som bland annat innehöll en av VM-seriens längsta sträckor. Inför den tredje dagen hade Tidemand en halv minut ledning över fransmannen Eric Camilli. Under lördagen kom fransmannen tillbaka, tog in sekund efter sekund och tog också över ledningen. Tidemand slog tillbaka och hade två sekunders ledning inför den sista dagen.

– Fighten var grädden på moset och gjorde att vi fick extra spänning ända till slutet, precis som jag vill ha det, samtidigt som det plockade fram det bästa i oss, säger Pontus Tidemand som vann 11 av 17 specialsträckor i WRC2.

Leder VM

Under söndagen så körde han ifrån alla konkurrenter. På den första av de två avslutande sträckorna ökade han ledningen med 22,5 sekunder och drygade ut den med nästan lika mycket på rallyts sista prövning.

– Vi ändrade strategin under söndagen och gick ut hårdare för att kunna säkra vinsten och planen gick i lås. Det var en perfekt insats från teamet och Jonas.

Tidemand leder nu VM efter två av de sju nominerade VM-deltävlingarna.

WRC fick sin tredje segrare på lika många lopp Kris Meeke höll undan och vann före Sebastien Ogier. Det gör att den regerande VM-ledaren från Frankrike nu också leder årets mästerskap.