Räikkönen pulveriserade rekordet

”Kan köra ännu snabbare”

Foto: ALBERT GEA / X01398

Kimi Räikkönen är snabbare än alla andra.

Han avslutade testveckan med en monstertid.

– När vi vill kan vi köra ännu snabbare, säger han.

Ferrari tog tre segrar 2015, förra året blev det ingen vinst alls vilket var en stor besvikelse. Nu laddar teamet för en nystart och med tanke på hur testerna har gått är man i form.

Sebastian Vettel har kört många snabba varv på de mjuka däcken och han var också kick på de ännu mjukare gummiblandningarna.

I dag svarade hans teamkollega Kimi Räikkönen upp med att köra på årets absolut snabbaste tid och hade man lagt i hop hans bästa tider på de tre olika sektorerna hade det gått ännu snabbare.

– När vi vill kan vi köra ännu snabbare, men att köra allt man kan är liksom inte poängen på ett test, säger Räikkönen när han möter media.

Hans 1:18,634 med de supermjuka däcken var sju tiondelar snabbare än vad närmsta konkurrent, Valtteri Bottas, Mercedes, var med samma gummiblandning

Fler varv än 2016

Den tidigare världsmästaren körde 111 var under den sista testdagen och han orsakade också en röd flagga när elektroniken strejkade i samband med att han skulle köra en racesimulering.

Totalt har Ferrari kört 956 varv vilket är mer än 100 varv fler än vad man gjorde under förra årets tester och det trots att både Räikkönen och Vettel kört av banan och tappat tid.

– Bilen är mer tillförlitlig, jämfört du med förra året är den betydligt bättre på flera områden, säger Räikkönen.

– De nya reglerna ger oss ett bättre grepp, känslan är rätt bra, men om vi är tillräckligt snabba? Det vet vi först om ett par veckor.Mercedes Lewis Hamilton har redan påpekat att han tror att Ferrari bluffar och under testerna försöker teamen dölja mer än de visar.

Ericsson vill se bättring

Marcus Ericsson avslutade sina tester med att simulera kvalvarv under sin sista förmiddag i bilen. Han hade den tolfte snabbaste varvtiden och hoppas att stallet ska kunna utveckla bilen ännu mer under de två veckorna som återstår inför premiären i Melbourne den 26 mars.

– Vi gjorde absolut vissa förbättringar, men vi är ännu inte där vi vill bara, säger han.

– Vi har jobb kvar att göra, vi måste analysera data och förbättra bilen ytterligare innan premiären.

Sett till antal körda kilometer är Sauber fyra efter Mercedes, Ferrari och Williams, men sett till farten under testerna ligger teamet i botten.

✓Följ Sportbladet Motor på Facebook för fler F1-nyheter.