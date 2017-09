”Har varit helt slut – måste vara försiktig”

Foto: Darron Cummings / TT / NTB Scanpix Anna Nordqvist

Årets sista major.

Då kommer Anna Nordqvist, 30, till start – utan att ha kunnat träna för fullt.

– Jag måste vara försiktig, säger hon till Svensk Golf .

Tio veckor har gått sedan den svenska golfstjärnan Anna Nordqvist diagnosticerades med körtelfeber .

Hon är fortfarande inte helt återställd – men det går åt rätt håll.

– Jag var helt slut efter Solheim Cup. Tvåveckorsperioden med vila efter Solheim Cup hjälpte mig mycket i tillfrisknandet och jag skulle nog säga att jag är 85 procent återställd just nu och mår bättre, säger hon till Svensk Golf .

Just Solheim Cup var ett kvitto på att det går att spela bra golf trots sjukdomsbesvär, och att det gamla ordspråket ”beware of the sick golfer” (”se upp för den sjuka golfaren”) faktiskt stämmer.

Får inte träna fys

Men Anna Nordqvist hade förstås hellre haft en normal uppladdning inför årets sista major, Evian Masters

30-åringen har blivit avrådd från att fysträna och har bara spelat en tävling sedan Solheim Cup: Indy Women in Tech Championship förra veckan, där hon missade kvalgränsen.

– Jag kan inte ha allt för stora förväntningar på mig själv och mina resultat just nu, även om jag är en tävlingsmänniska och verkligen vill prestera, säger hon.

FAKTA Favoriterna (enligt oddsen) Sung Hyun Park, 23, Sydkorea

Har tagit steget från den sydkoreanska LPGA-touren till den amerikanska – och gjort succé. Vann US Open tidigare i år. Dessutom kom hon delad tvåa i Evian Masters så sent som i fjol. Lexi Thompson, 22, USA

Vann Indy Women in Tech Championship förra veckan (hennes första seger sedan maj månad) och är tillbaka som tvåa på Rolex-rankningen. Är ingen jättebra puttare, men har kommit tvåa här förut (2015) och har visat att hon kan bemästra Evian Masters ondulerade greener. So Yeon Ryu, 27, Sydkorea

Världsettan har vunnit en major-titel den här säsongen (ANA Inspiration). Kom delad tvåa i Evian i fjol och har en grundtrygghet i sitt spel som gör att hon alltid har chans att vinna. Shanshan Feng, 28, Kina

Slår inte lika långt som sina kollegor men på den här typen av banor (med lutande fairways och ondulerade greener) handlar det nästan mer om ”prickskytte” – och där är Feng en av de allra bästa. Lydia Ko, 20, Sydkorea

Den tidigare världsettan har ”rasat” till en åttonde plats på rankningen men nu tycks formen vara gryende igen. Dessutom var det här hon tog sin första major-titel i karriären, så Lydia Ko har bra minnen härifrån. Läs mer

Gör majordebut

Samtidigt finns det fyra andra svenskor i startfältet som hoppas kunna skrälla.

En av dem är Johanna Gustavsson, 24, som gör sin majordebut.

I början av juni kom hon tvåa i en kvaltävling som spelades just på Evian Resort Golf Club och nu hoppas hon kunna utnyttja det faktum att hon ”kan banan”.

– Formen känns bra, jag har varit hemma några veckor nu och kunnat träna mycket. Det ska bli jättekul att spela i veckan och det är väldigt kul att vara tillbaka på Evian, säger debutanten till Svensk Golf .