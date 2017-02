Garcia höll undan för Stenson

Foto: Warren Little, Getty Images

Sergio Garcia höll undan för Henrik Stenson.

Spanjoren firade sin tolfte titel på Europatouren när han vann ökenklassikern i Dubai med tre slags marginal.

Stenson var just tre slag efter spanjoren när allt skulle avgöras på de sista 18 hålen. När det drog ihop sig på de sista hålen in till klubbhuset hade den svenske världsstjärnan hämtat in ett slag och satt press på Sergio Garcia.

Men spanjoren höll sig lugn och kontrade direkt.

Ett fenomenalt utslag på korthålet, det 15:e på Emirates Club, gav honom en enkel birdieputt samtidigt som Stenson hamnade i trubbel. När svensken hålade i sin bogey var plötsligt avståndet fyra slag med tre hål kvar och på vägen in sviktade inte Garcia.

Höll differensen

Han höll differensen ned till Stenson fram till sista hålet där han tappade ett slag men vann på totalt 269 (65–67–68-69) slag.

Stenson noterade 272 (68–68–67–69).

Bakom Stensons jakt på Garcia och segern smög Magnus A Carlsson upp på delad nionde plats efter sin fina sista runda. Carlssons 68 slag, fyra under par, gav 36-åringen totala 278 (71–68–71–68) och hans 18:e topp 10-placering på Europatouren sedan debuten 2004.

Joakim Lagergren nådde 283 slag (72–70–71–70) och kom delad 23:a.

Längre ned i fältet lade Niclas Fasth lördagens hemska 79-runda bakom sig, kapade tio slag och slutade på 292 slag (71–73–79–69).