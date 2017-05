Charlotte Kalla om valet: ”Måste förstå min livssituation”

SAXNÄS. Landslaget ville ha tillbaka Charlotte Kalla, 29, men skidstjärnan, som tog tre medaljer i VM, meddelade för två veckor sedan att hon fortsätter sin egna satsning.

Beskedet kom för drygt två veckor sedan och nu berättar hon för första gången hur tankarna har gått.

– Min tränare måste förstå hela min livssituation, säger Kalla på en presskonferens.

Foto: NILS JAKOBSSON / BILDBYR ÅN

För knappt två veckor sedan meddelade Charlotte Kalla att hon för andra säsongen i rad väljer att träna på egen hand och därmed inte med längdlandslaget.

Det innebär att längdstjärnan har en egen lägerplan (deltar inte i landslagets regelbundna läger), ett privat team och att hon planerar sin försäsong efter egna önskemål.

”Logistik och planering”

Nu berättar hon för första gången om tankarna bakom beslutet.

– Min tränare måste förstå hela min livssituation. Just att kunna träffas minst en gång i månaden ger mig möjlighet till kontinuitet. Under läger handlar det dels om att utvärdera det som har varit och om att blicka framåt. Att Magnus (Ingesson, tränaren) finns med ute på träning betyder mycket. Han kan filma, han hjälper till med skjuts. Det handlar mycket om logistik och planering, säger Kalla på en presskonferens i Saxnäs under tisdagen.

Hon fortsätter:

– Jag har funderat mycket på hur jag ska göra efter att säsongen tog slut och verkligen gjort en grundlig utvärdering. Det är många bitar jag tagit hänsyn till. Jag har upptäckt mycket också när jag suttit ner och utvärderat och kommit fram till många positiva saker som den egna satsningen ge mig. Sådant som jag inte räkna med innan, jag har tagit ansvar för mer när det gäller träning. Att ta ansvar över mer saker har gett mig mer energi att komma till beslut.

Kalla tog tre VM-medaljer i Lahtis tidigare i år (av Sveriges totalt fyra).

– Jag kan vara väldigt stolt att jag klarar så mycket och stolt över att jag ber om hjälp när jag behöver det.