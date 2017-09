Nära konkurs – nu är Smederna i final

Foto: Pontus Orre

ESKILSTUNA. I fjol beslutade styrelsen om konkurs.

Nu är Smederna klara för SM-final och kan ta sitt första guld på 40 år.

– Det är över all förväntan, säger ordföranden Håkan Ringkvist.

Masarna hade varit obesegrade på hemmaplan hela säsongen när Smederna i tisdags skrällvann med 38–52. I normala fall brukar 14 poängs försprång räcka för en enkel retur, men ett strilande regn över Eskilstuna gjorde onsdagens heat mer nyckfulla.

För Smederna gick det illa i fyra raka heat. I det första kärvade Pontus Aspgrens motor, i det andra gick Linus Eklöf omkull, i det tredje föll Mikkel Michelsen och i det fjärde fick Grzegorz Walasek tekniskt trassel.

Vann guld senast 1977

Masarna från Avesta tog in åtta poäng där. Med tre heat kvar hade de knappat in ytterligare två och låg bara fyra efter hemmalaget. Men då kom Kim Nilsson för sent till start, missade den så kallade tvåminutersregeln, och Smederna kunde rycka.

När hemmastjärnan Matej Zagar vann heat 14 var segern klar. Marginalen blev till sist sex poäng över dubbelmötet och Smederna är därmed klart för sin första SM–final sedan 2003. Där kan de vinna sitt första SM-guld på 40 år.

– Jag är väldigt nöjd, säger Zagar.

Bedriften blir ännu mer spektakulär om man betraktar hur illa klubben var skött förra sommaren. Skulderna uppgick till 2,5 miljoner kronor och styrelsen beslutade om konkurs. Men den förre ordföranden Håkan Ringkvist (som hade rollen 2009–2015) ville ge det en sista chans och återvände.

350 000 kronor i skuld kvar

– Klubben var körd totalt i botten. Det var inte roligt alls. Det är klubben i mitt hjärta. Några trodde att de skulle kunna göra det mycket bättre och få in större sponsorer, men det visade sig vara totalfel, säger Ringkvist.

Hur gick det för er när ni tog över igen?

– Vi pratade med gamla sponsorer som vi haft kontakt med tidigare. Vi fick in en miljon på en vecka, så det blev ingen konkurs.

Har ni på det gångna året hämtat in den sista 1,5 miljonen?

– Just nu har lån på 350 000 kvar att betala av. Där ligger vi. Men då har vi byggt en lekpark och köpt en storbildskärm till arenan.

Vad betyder SM–finalen för ekonomin?

– Otroligt mycket, framför allt för stan och ekonomin i klubben. Det ger inte mycket pengar, själva slutspelet i sig, men vi får ut ett mervärde. Det blir mycket enklare att sälja spons till nästa år.

Finalmotståndet bestäms nästa tisdag, då den andra semin mellan Elit Vetlanda och Rospiggarna regnade bort och blev uppskjuten.