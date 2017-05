Norén avslutade första rundan i ledning

Foto: AFP Sport

Alex Norén gick "i mål" i ledning efter första rundan i USA-tourtävlingen i golf i Wilmington, USA. Den 34-årige svensken spelade Eagle Point-banan vid Atlantkusten fem slag under par och avslutade i stil, med en birdie.

Världstolvan har tufft motstånd i North Carolina. Många av toppspelarna deltar och världsettan Dustin Johnson gör tävlingscomeback efter fallet som tvingade honom att lämna återbud till årets första majortävling, US Masters på Augusta, i början av april.

Johnson är för närvarande på delad sjätte plats, på två slag under par.

– Jag är glad över att vara tillbaka. Det kändes bra i kroppen, jag slog bollen bra och är nöjd med spelet. Jag tyckte att jag puttade okej men bollen ville inte i, sade den 32-årige amerikanen i C Mores sändning.

David Lingmerth gick runt på banans par medan Carl Pettersson hade en tung dag och är sist av alla på sju över par. Världssexan Henrik Stenson spelar inte tävlingen.

Stora delar av startfältet har fortfarande inte börjat spela.