Iversen om kritiken, norska träningen och sitt ledarskap

Ole Morten Iversen. Foto: PETRA THORÉN

SOGNEFJELL. I van norsk miljö leder skidlandslagets Ole Morten Iversen sitt lag mot en ny säsong.

Han sitter stabilt trots den stormiga debatt som föregått säsongstarten.

I en intervju med Sportbladet berättar han om årets utmaningar, sina norska influenser – och så ger han utförligt sin syn på kritiken från förra landslagsåkaren Maria Rydqvist.

– Vi är oeniga om en del saker och det har vi varit från dag ett, säger Ole Morten Iversen.

Krossbu turiststation har över hundra år på nacken. Storstugan består av flera små rum med söta dukar, gamla fotografier på väggarna och rutiga soffor.

Genom fönsterrutorna reflekteras solens strålar från snön på fjällkanten. Här inne hörs inte vinden som pinat åkarnas öron under förmiddagen.

Det norska skidlandslaget åker av tradition till Sognefjellet under maj och juni.

Nu har Sveriges norska damtränare Ole Morten Iversen tagit med sitt tjejgäng hit.

– Sognefjell är unikt på det sätt man kan åka skidor den här tiden av året. Jag har varit här vanvettigt mycket sedan 70-talet. De är bra på att salta och köra banorna. Det är fina förhållande både på förmiddagen och eftermiddagen, säger Ole Morten Iversen.

Landslaget har haft en fin vecka även om stjärnan Stina Nilsson tvingades åka hem för utredning av sjukdomssymptom.

Men på lördag kommer Charlotte Kalla med sitt eget team. Det ger Ole Morten Iversen chans att sitta ner med stjärnan för stämma av läget.

– Vi har en bra dialog, säger han.

Maria Rydqvist. Foto: BILDBYRÅN

Andra förutsättningar

Det har gått ett år sedan han klev in som tränare för det svenska damlandslaget. Förutsättningarna är andra nu.

– I fjol visste jag ingenting och var spänd på grund av det: hur skulle jag bli mottagen, kommer jag att fungera i laget och så vidare. Nu är jag trygg, jag känner åkarna och ledarna. Utgångspunkten för att göra ett bra jobb är bättre. Samtidigt är det lite svårare, du har ingen ursäkt för att inte göra det. Mina förväntningar på mig själv är högre, säger han.

Han tar inte bara sina åkare till norsk fjällmiljö. Deras vardag präglas av inslag från norsk träningsfilosofi. Inslag i träningen som han anser att de norska ledarna och åkarna är vassare på.

– Det är lite mer precision på den del som är intensiv, mer snabbhet och fokus på bålstyrka, säger han.

På en punkt har han mötts av skeptiska miner. Inte minst från Stina Nilsson .

– Vi har lyft impulsträningen till en annan nivå än vad de varit vana vid. Det handlar om spurt, start, tempoväxlingar. Man kör med 20–25 pulsökningar under ett pass. Det är mer än de brukar ha. Vi har ett träningsmål på 50 impulser i veckan. Det sa Stina att det går inte. Sen testade hon och gick all in, hon hade nästan med tempoökningar på varje pass...

Vi hamnar i en lång diskussion om hans egen träningsfilosofi.

Under våren har debatten dock haft ett annat fokus. Den har präglats av den förra VM-åkaren Maria Rydqvist kraftfulla kritik mot Ole Morten Iversen . Hon skrev i våras på sin blogg om sin syn på tränaren. Hon har efter det utvecklat sin kritik och bland annat sagt till Sportbladet att ”Jag tycker att han (Ole Morten) behandlade mig som ett dagisbarn.” Maria Rydqvist har också påpekat att hon tycker att Ole Morten Iversen är olämplig som landslagstränare.

Legat lågt i debatten

Ole Morten Iversen har medvetet legat ganska lågt i debatten, även om det känts fel på ett sätt.

– Det jag har reagerat på är om vi skulle gå ut lite hårdare och försvara oss själva. När rubrikerna handlar om att det är konflikt i laget och dålig stämning tycker jag att det blir orättvist mot åkarna för de har jobbat hårt för att få en bra miljö. Och så blir de stämplade för att det är en dålig miljö, säger han.

Hur ser du på kritiken från Maria Rydqvist?

– Jag har läst en del av det som stått i tidningarna, jag har inte läst bloggen. Men vi är eniga om att vi är oeniga om vissa saker. Det hon säger om mig är känt för mig tidigare, det har hon signalerat. Men att jag plötsligt var helt olämplig som tränare har hon inte sagt till mig, säger Ole Morten Iversen och fortsätter:

– Jag har sagt till henne att hon är en frisk fläkt. Hon har en spetskompetens med sin skejtning, helst i uppförsbackar. Men vi var oense om hur ville ha det i laget. Hon sa att hon inte var intresserad av att ha det som vi hade. Hon kom in sent, efter att vi satt ramarna.

Om det kommer en duktig åkare som vill vara mer för sig själv, får hon inte plats i ditt lag då?

– Det är inte säkert det. Men vi är trygga på det här när de (reglerna) kommer från laget självt.

Hon säger att du behandlade henne som ett dagisbarn, vad säger du om det?

– Det var hennes sätt att säga det på. Vi var oeniga om en del saker, det har vi varit från dag ett.

Foto: PETRA THORÉN

”För lagets intresse”

Hon säger att hon blivit tillrättavisad, är det för att hon inte deltagit tillräckligt länge i måltider som ni är noga med ska vara gemensamma?

– Jag vill inte gå i detalj på det. Men när vi satt upp ett sätt för hur vi vill ha och man inte följer det får det konsekvenser. Det är vårt jobb som tränare att ta de lite inpopulära samtalen. Det är säkert det Maria syftar på. När det blivit lite ovanfrån och ner. Men det är inte för jag vill ha det så, men för lagets intressse.

När landslagets träningsgrupper presenterades fanns Maria Rydqvist inte med. Men det är felaktigt, menar Iversen, att säga att det berodde på motsättningarna dem emellan.

– Prestationen talar för sig själv. Hon har inte varit i närheten av att komma med laget. Det har inte med ålder, kön att göra utan med prestation.

Har du tagit illa vid dig?

– Det rinner av. Och det har inte varit skadligt för mig. Jag får en stor stöttning från ledare och tränare. Det ger mig trygghet och gör mig glad och ger mig mer motivation. Men när man jobbar så tätt med åkarna märker man fort om det blir något som inte fungerar.

När jag ber Ole Morten Iversen beskriva sig själv som ledare, väljer han sonen Emils ord. Emil Iversen, landslagsåkare i norska laget, får ofta frågor om sin pappa.

– Jag såg Emil uttala sig. Han sa att jag har en enkel träningsfilosofi. Trygg och tydlig beskrev han och det kanske är det jag tror själv att jag är. Jag försöker göra saker enkelt, jag är trygg i min träningsfilosofi. Och tydligheten tolkar jag som att jag är ärlig, direkt och vågar säga ifrån, säger Ole Morten Iversen.

