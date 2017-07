Tidernas dueller: Mercedes och Ferrari











Mercedes mot Ferrari. Det är årets stora fajt om VM-titeln – men kampen är betydligt äldre än så. Den är till och med äldre än Formel 1.

Det är Ferrari och Sebastian Vettel som leder VM inför säsongens tionde deltävling, men han leder mästerskapet med en enda poäng före Mercedes Lewis ­Hamilton.

Bakom lurar Mercedeskollegan Valtteri Bottas som bara är 22 poäng, ­mindre än en seger, efter Vettel och Ferraris Kimi Räikkönen har också chanser att ta sin andra VM-titel.

Med andra ord är VM-fajten 2017 en av de häftigaste på många år och inför ­dagens F1-lopp i Ungern startar Ferraris ­Vettel och Räikkönen i första led – direkt framför Mercedes Bottas och Hamilton.

– Redan efter årets första tester stod det klart för oss att vi skulle ha en tuff kamp med Ferrari, säger Toto Wolff, stallchef hos Mercedes som vunnit samtliga titlar sedan 2014.

Efter tio lopp har hans tes ­bekräftats och i dag inleds ­säsongens andra halva. Därför har Sportbladet plockat fram ­tidernas tuffaste dueller – mellan just Mercedes och Ferrari.



1934–1939

Innan Enzo Ferrari byggde sina egna bilar styrde han över Alfa Romesos racingteam som tävlade över hela Europa. Teamet dominerade – fram till 1934.

Då kom Mercedes in på banan. Med en stark statlig stöttning byggde Mercedes ­snabba ­bilar, men man hade vissa problem med till­förlitligheten vilket gjorde att Ferraris team med föraren Tazio Nuvolari bland annat vann Tysklands GP på Nürburgring 1934. Det sägs att den tyska arrangören var så säker på att Mercedes skulle vinna att man bara hade med sig musiken till den tyska nationalsången – men Nuvolari löste problemet. Han hade själv med sig en inspelning av den italienska. ­Under de kommande åren, fram till dess att det andra världskriget startade, tog Mercedes över som den snabbaste racerbilen i världen.

1954–1955

1950 startade världsmäster­skapet i Formel 1 och Ferrari är det enda av dagens team som har ­varit med sedan dess. 1952 och 1953 vann Ferraris Alberto ­Ascari VM-titeln, men 1954 anslöt Mercedes till mästerskapet.

Alberto Ascari tog två titlar i Ferrari. Foto: TT / NTB Scanpix

Juan Manuel Fangio, som ­inledde säsongen hos Maserati, bytte till Mercedes och vann ­Mercedes första och sin andra VM-titel. Året efter dominerade han och Mercedeskollegan ­Stirling Moss medan Ferrari bara tog en enda seger, Maurice ­Trintignant i Monaco.

Efter den säsongen lämnade Mercedes bilsporten, ­anledningen var att en av teamets bilar var ­inblandade i en av de värsta ­olyckorna inom bilsportens ­historia. Pierre Levegh ­kraschade in i publiken under 24-timmarsloppet på Le Mans och dödade fler än 80 personer.

J-M Fangio bytte från ­Mercedes till Ferrari och körde hem sin fjärde VM-titel 1956.

1998–2001

Michael Schumacher, Ferrari mot Mika Häkkinen, McLaren-Mercedes.

Mellan 1998 och 2004 hette världsmästaren ­antingen Mika Häkkinen eller Michael Schumacher.

Duellen startade redan 1990 när de möttes i formel 3, Macaus GP och den gången lämnade Schumacher banan som segrare sedan de kolliderat på det sista varvet. Under åren i F1 minns vi duellen om titeln 1998 och loppet på Spa där tretton bilar bröt i inledningen. En av dem var Häkkinen och Schumacher hade chansen att ta in viktiga poäng. Regnet öste ner när han skulle varva McLarens andra bil med David Coulthard, men han missbedömde situationen och körde in i skotten. Schumi förlorade höger framhjul och VM-titeln, att han sedan skällde ut Coulthard i dennes garage hjälpte knappast. Häkkinen tog sin första titel det året, den andra tog han 1999 och därefter vann Schumacher fyra titlar med Ferrari.

Trots att det var Schumacher som vann VM-titeln år 2000 var det Häkkinen som stod för årets mest minnes­värda sekvenser – hans mycket spektakulära ­omkörning på Spa.

– När vi inledde det 41:a varvet bestämde jag mig för att riskera allt. Det var riskabelt. På den ­tiden krävdes det mod att göra det på Spa och det var extremt svårt. Hade jag inte klarat det hade det slutat med en svår olycka för det var fortfarande blött vid sidan av idealspåret. Jag visste att jag var tvungen att köra på precis rätt millimeter och det är inte så enkelt i världens svåraste kurva, berättar Häkkinen.

– När jag svängde in i Eau Rouge förberedde sig varje fiber i min kropp för att bilen skulle lyfta från marken. Jag bestämde mig för att räkna till tre och trycka gasen i botten. Jag insåg att när jag nått till tre skulle jag antingen ha klarat det eller kraschat. Något annat alternativ fanns inte.

Bilen började vibrera när han tryckte gasen i botten genom den klassiska ­kurva Eau Rouge och den pressades mot marken.

– Jag tryckte gasen i botten, även om det bara var torrt på en mycket smal linje. Jag såg att han tog kurvan för fullt och jag närmade mig honom i en rasande fart. När vi kom närmare Les Combes såg jag BAR-Hondan som skulle varvas och jag tänkte att oavsett vilken sida han tar så kör jag på den andra.

Schumacher körde till vänster om Riccardo Zonta, Häkkinen till höger och kom förbi båda. Den omkörningen är fortfarande en av de mest spektakulära i F1-­historien.

Mika Häkkinen avslutade sin F1-karriär 2001, men Schumacher har påtalat att finländaren var hans största rival under karriären. De båda respekterade varandra högt och höll duellen på banan – inte vid sidan av den.

Mika Häkkinen och Michael Schumacher. Foto: Roland Weihrauch / TT / NTB Scanpix

2007–2008

Kimi Räikkönen, Ferrari mot Fernando Alonso och ­Lewis Hamilton, McLaren-Mercedes.

McLaren hade greppet om säsongen, men den regerande världsmästaren Alonso kände sig hotad av den nye kollegan Hamilton som körde hem flera pallplatser under sin ­debutsäsong. Hamilton hade ett grepp om titeln när två lopp återstod, han var 12 före Alonso och 17 före ­Ferraris Kimi ­Räikkönen. 2007 gav en seger tio poäng och trots att britten bröt säsongens näst sista lopp i Kina hade han fyra poängs försprång på Alonso och sju på Räikkönen inför finalen – men det räckte inte. Räikkönen vann finalen och titeln – en poäng före både Hamilton och Alonso.

Vid sidan av den interna kampen mellan McLarens båda förare var också de båda teamen inblandade i en ­uppmärksammad spionaffär. McLarens chefsdesigner Mike Coughlan fick redan i maj hemligstämplade dokument från Ferraris chefsmekaniker Nigel Stephney och Alonso ­erkände att han diskuterat Ferraris interna information med Coughlan. Bevisen var så kraftiga att McLaren förlorade samtliga poäng i konstruktörsmästerskapet 2007.

Ett år senare var rollerna ombytta. Då avgjorde Lewis ­Hamilton och McLaren-Mercedes VM – under säsongens ­sista 400 meter. Felipe Massa var världsmästare när han styrde sin Ferrari över mållinjen i ett regnigt São Paolo, men Lewis Hamilton körde om Toyotas Timo Glock i den allra sista kurvan av Brasiliens GP och gick i mål som femma. Det ­räckte för att Hamilton skulle vinna VM-titeln – en poäng ­före Massa.

LÄS OCKSÅ Ferrari dominerar i kvalet inför Ungerns GP