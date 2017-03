Rasar efter beslutet: ”SOK är så oproffsiga”

Taekwondostjärnan var rankad som världens nästbäste inför OS i Rio Foto: Tobias Röstlund/TT / TT NYHETSBYRÅN

Taekwondostjärnan Elin Johansson har fått sitt SOK-bidrag indraget.

Helt utan vare sig meddelande eller förvarning.

– Det känns inte som SOK ska kunna vara så oproffsiga, säger hon till Norran.

I somras var taekwondostjärnan Elin Johansson , 26, ett av Sveriges allra största medaljhopp i OS i Rio de Janeiro.

Johansson spåddes ta Sveriges första olympiska guld någonsin i taekwondo – men floppade och åkte ut redan i första omgången .

– Det finns inga ord. Jag har lagt ner hela mitt liv för att det skulle stämma den här dagen, sa en förkrossad Johansson efteråt.

Och nu har floppen i Rio de Janeiro fått ytterligare konsekvenser.

”Kan inte vara så oproffsiga”

26-åriga Johansson har blivit av med sitt bidrag från Sveriges olympiska kommitté, SOK, och rasar.

Anledningen till ilskan? Hon har varken fått något meddelande eller blivit förvarnad.

– Det dröjde flera veckor innan jag fick ett kort mail. Där stod det att det berodde på att det har varit strul med teakwondoförbundet, säger hon ilsket till Norran och fortsätter:

– Det är jättesorgligt att de drar in mitt stöd. De vet att jag satsar på detta under heltid och har gjort det sedan gymnasiet. Och att de sedan gör det utan en förvarning. Det känns inte som SOK ska kunna vara så oproffsiga. SOK ska ju stötta och ge oss aktiva bättre förutsättningar. Drar de in stödet så blir ju effekten den raka motsatsen.

”Kan inte ens påverka det”

Taekwondostjärnan, rankad som världens nästbäste inför OS, anser även att det är en självklarhet att hon ska SOK-bidrag sett till resultaten.

– Jag kan ju inte ens påverka deras beslut. Jag har levererat resultat i alla år som jag har fått stödet. Jag går ut bara ett par månader efter OS och fortsatte ta mina medaljer. Det är inte så att jag direkt har dåligt samvete att jag fått stödet, säger Johansson.