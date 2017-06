Tidemand med i toppen av Polens VM-rally

Pontus Tidemand med i toppen av Polens VM-rally Foto: SKODA AUTO

Regnet vräkte ner och vägarna var näst intill okörbara.

Ändå är två svenska förare med i toppen av Polens VM-rally.

– Det regnade så mycket att vindrutetorkarna inte hann med, säger Pontus Tidemand.

Ett väldigt kraftigt oväder drog in över Polen och sandvägarna utanför Warzawa under fredagen och då hade Pontus Tidemand och Jonas Andersson stora problem i WRC2 . Regnet öste ner under förmiddagen, vindarna tog tag i bilen och det svenska ekipaget hade svårt att hitta rytmen.

- Vi fick kämpa för att komma in i det på morgonen. Det regnade så mycket att vindrutetorkarna inte hann med och spåren fylldes upp så det blev vattenplaning både här och där. Jag har inte varit med om sådana här förhållanden sen vi körde i Wales, säger Pontus Tidemand.

Pontus Tidemand med i toppen av Polens VM-rally

Han tappade ledningen till norrmannen Ole Christian Veiby under förmiddagen, men kämpade sig närmare med hjälp av två sträckvinster under eftermiddagen. Inför den tredje dagen är Pontus Tidemand med i toppen av Polens VM-rally och det skiljer fem sekunder mellan svensken och norrmannen.

– En lång dag väntar imorgon och för oss handlar det om att hålla balansen mellan att gasa på och att vara på rätt sida gränsen, annars kan man i stort sett vara så galen man vågar här, säger Pontus.

Dennis Rådström tvåa

Även i JWRC är det en svensk förare med i täten. Dennis Rådström och Johan Johansson ledde efter de första fem specialsträckorna, men tappade ledningen sedan de fått backa på en sträcka.

– Vi är jättenöjda, det har gått fantastiskt bra. Det var synd att vi fick backa, men alla hade problem i den kurvan och vi tappade tyvärr mest tid på det, säger Dennis Rådström.

– Vägarna har vart väldigt blöta och dåliga idag pågrund av regnet. Så vi hoppas på att det torkar upp till imorgon så vi får köra på torra vägar, det är en viktig erfarenhet för framtiden. Vi fortsätter i vårt tempo imorgon och håller huvudet kallt, så får vi se hur långt det räcker.

Under eftermiddagen tappade svenskarna något och inför lördagens tävlande är de tvåa, 25 sekunder från ledningen.

I huvudklassen WRC är det en tuff kamp mellan belgaren Thierry Neuville, estländaren Ott Tänk och finländaren Jari-Matti Latvala.

– De har varit en bra start, även om det har varit väldigt krävande förhållanden hela dagen, säger Neuville.

– Det har varit väldigt jämnt i täten och jag förväntar mig inget annorlunda under de kommande två dagarna heller.

Dennis Rådström tvåa Foto: @World